ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາສະມາຊິກປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ WTO ຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໂດຍເປັນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ WTO, ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງອອກແຜນນະໂຍບາຍເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າຢູ່ບັນດາຂອບເຂດຮ່ວມມືຂອງ WTO, ພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ບົນຈິດໃຈສ້າງສັນສຳລັບບັນດາບັນຫາທີ່ເປັນຄວາມສົນໃຈລວມຂອງ WTO. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານນາງເອງ ແລະ WTO ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຍູ້ແຮງບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ, ເຕັກນິກຂອງ WTO ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດສາກົນ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ WTO.
ສ່ວນທ່ານນາງ Ngozi Okonjo – Iweala ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ອົງການການຄ້າໂລກ ປາດຖະໜາວ່າ ຢາກຮັບຟັງບົດຮຽນ, ປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແນະນຳ, ແບ່ງປັນກັບໂລກ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງບັນດານໃຈໃຫ້ຫຼາຍປະເທດອື່ນໃນໂລກ. ທ່ານນາງກໍຫວັງຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ການຄ້າສີຂຽວ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການເຈລະຈາສັນຍາຊ່ວຍເຫຼືອຂະແໜງສິນໃນນ້ຳ, ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ (IUU), ພັດທະນາແບບກວມລວມ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ.