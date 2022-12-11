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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ທະ​ເລ​​ຫມູ່​ເກາະ

ໃນຍຸດທະຍາດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ການທ່ອງທ່ຽວທະເລໝູ່ເກາະແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຮູບແບບຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍ ໄດ້ກຳນົດນົດທິດໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ.
   (ພາບ: VGP/Lưu Hương)  

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທະເລໝູ່ເກາະ ຫວຽດນາມ-ກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ມາດຕະການ” ໂດຍກະຊວງວັດທະນະທຳ. ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບສະຫະສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນເມື່ອຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ທັນວາຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັງ. ໃນຍຸດທະຍາດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ການທ່ອງທ່ຽວທະເລໝູ່ເກາະແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຮູບແບບຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍ ໄດ້ກຳນົດນົດທິດໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ. ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານ ດ່ວານວັນຫວຽດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວັດທະນະທຳ. ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ດ້ວຍການກຳນົດທິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ການທ່ອງທ່ຽວທະເລໝູ່ເກາະຫວຽດນາມ ຈະເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຜັກຜ່ອນສຸຂະພາບຂັ້ນສູງ, ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທະເລ ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕິດພັນການເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳ ກັບການພັດທະນາວົງຄະນາຍາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕຂອງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ເມືອງ ​ເຈື່ອງ​ຊາ ໃຫ​້ກາຍ​ເປັນສູນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ-ສັງ​ຄົມ​​ໃນ​ທະ​ເລ

ສ້າງ​ເມືອງ ​ເຈື່ອງ​ຊາ ໃຫ​້ກາຍ​ເປັນສູນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ-ສັງ​ຄົມ​​ໃນ​ທະ​ເລ

ທ່ານ ຮ່າກວັກຈິ, ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ແຄັງຮ່ວາ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເມືອງເກາະເຈື່ອງຊາ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດການຊາບຊຶມບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງການເມືອງ, ການທະ ຫານ, ເສດຖະກິດ, ການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ລັດ, ກອງທັບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ;
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