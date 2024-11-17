ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກ IMF ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໃຫ້ຄຳປຶກສານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Paulo Medas, ຫົວໜ້າຄະນະ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF), ທີ່ພວມມີການປະຕິບັດວຽກງານຕີລາຄາຕາມເວລາກຳນົດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງ ບັນດາຄຳເຫັນຕີລາຄາ, ຄາດຄະເນ, ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍຈາກຝ່າຍ IMF ກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມໃນປີນີ້ ແລະ ແງ່ຫວັງ, ຄວາມສ່ຽງໃນປີຕໍ່ໄປ, ທ່ານຢັ້ງຢືນບັນດາຄຳເຫັນຂອງ IMF ແມ່ນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວທາບທາມທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ວິວັດການວາງແຜນຜັງບັນດານະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ IMF ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ຮັກສາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂອ້ລົມສົນທະນາ, ໃຫ້ຄຳປຶກສານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກກັບ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສ່ວນທ່ານ Paulo Medas ໃຫ້ຮູ້ວ່າ IMF ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈຂອງ ຫວຽດນາມໃນຊຸມປີຜານມາ, ທ່ານຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນປີການເງິນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ. ທ່ານ Paulo Medas ສະເໜີນຳຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບມືກັບບັນດາຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ IMF ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ.