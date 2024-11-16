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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ IMF ສືບ​ຕໍ່​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ, ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ IMF ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ຮັກສາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂອ້ລົມສົນທະນາ, ໃຫ້ຄຳປຶກສານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກກັບ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Paulo Medas ຫົວໜ້າຄະນະ ປະຕິບັດງານຂອງກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Paulo Medas,  ຫົວໜ້າຄະນະ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF), ທີ່ພວມມີການປະຕິບັດວຽກງານຕີລາຄາຕາມເວລາກຳນົດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງ ບັນດາຄຳເຫັນຕີລາຄາ, ຄາດຄະເນ, ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍຈາກຝ່າຍ IMF ກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມໃນປີນີ້ ແລະ ແງ່ຫວັງ, ຄວາມສ່ຽງໃນປີຕໍ່ໄປ, ທ່ານຢັ້ງຢືນບັນດາຄຳເຫັນຂອງ IMF ແມ່ນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວທາບທາມທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ວິວັດການວາງແຜນຜັງບັນດານະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ IMF ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ຮັກສາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂອ້ລົມສົນທະນາ, ໃຫ້ຄຳປຶກສານະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກກັບ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ສ່ວນທ່ານ Paulo Medas ໃຫ້ຮູ້ວ່າ IMF ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈຂອງ ຫວຽດນາມໃນຊຸມປີຜານມາ, ທ່ານຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນປີການເງິນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ. ທ່ານ Paulo Medas ສະເໜີນຳຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບມືກັບບັນດາຄວາມສ່ຽງຈາກພາຍນອກ, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ IMF ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ APEC ກັບ​ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ APEC ກັບ​ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ APEC ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.
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