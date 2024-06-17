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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ນຳ​ໜ້າ ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຶງ​ດູດ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ມີໜັງສືພິມຫຼາຍສະບັບ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ສັງເກດວ່າ : ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນໄລຍະຍາວ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

Bain & Company, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການບໍລິຫານຂອງ ອາເມລິກາ, ໄດ້ປະກາດຜົນການສຳຫຼວດ ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ “ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າໃນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ກ່ຽວກັບການດຶງດູດການລົງທຶນໃນໄລຍະຍາວ”. ໃນນັ້ນ, ບັນດານັກລົງທຶນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2025 – 2030 ຈະເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 83% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະປັດຈຸບັນ.

        ຕາມການຄາດຄະເນຫຼ້າສຸດ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນອາທິດນີ້ຂອງທະນາຄານ UOB, GDP ໄຕມາດທີ 2 ປີ 2024 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະເຕີບໂຕ 6% ບົນພື້ນຖານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດພວມໄປຖືກທິດ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ກະແສເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເພີ່ມຂຶ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດານັກລົງທຶນສືບຕໍ່ມີຄວາມໄວ້ເນື່ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ສະພາບການເມືອງ ແລະ ຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ. ລະອຽດ, ກະແສເງິນລົງທຶນ FDI ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,8% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ເຊິ່ງເປັນລະດັບເຕີບໂຕໄວສຸດໃນໄລຍະ 5 ເດືອນ ນັບແຕ່ປີ 2018.

        ໃນບົດລາຍງານ “Vietnam at a glance” ປະກາດໃນອາທິດນີ້, HSBC ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນປີ 2023 ແມ່ນມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນກາຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນທີ່ມີຂອບຂະໜາດທີ່ 2 ໃນປີ 2030.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປຸກ​ລຸກ​ນ້ຳ​ໃຈ​ startup ໃນ​ໝູ່​ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກ​ສາ

ປຸກ​ລຸກ​ນ້ຳ​ໃຈ​ startup ໃນ​ໝູ່​ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກ​ສາ

ມີຫຼາຍຮູບແບບສະຕາດອັບ (start up), ປະດິດຄິດສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກ, ມີລັກສະນະໝູນໃຊ້ສູງ ໂດຍນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດແນະນຳໃນວັນບຸນສະຕາດອັບແຫ່ງຊາດຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຄັ້ງທີ VI, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ໃນກາງເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ. ວັນບຸນດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນເວທີແຫ່ງພູມປັນຍາ, ເຊີດຊູຄວາມສາມາດປະດິດຄິດສ້າງ, ຜົນງານຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ພ້ອມທັບປຸກລຸກນ້ຳໃຈສະຕາດອັບ, ຄວາມຄາດຫວັງກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວ, ສ້າງອາຊີບ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ, ຄວາມຮັບຮູ້, ກ້າຄິດ, ກ້າທຳ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ.
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