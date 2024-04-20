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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ນອນ​ໃນ​ກຸ່ມ​ແຖວ​ໜ້າ​ອາ​ຊີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພື້​ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ

ໃນຂອບເຂດ “ສັບປະດາຍືນຍົງ” (15 – 19 ເມສາ), ວັນທີ 18 ເມສາ ຢູ່ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຈັດວາລະປຶກສາຫາລື ຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບ ການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ດັັ້ງຮ່ວາງຢາງ (ພາບ: TTXVN)

ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ດັັ້ງຮ່ວາງຢາງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ ຂອງລະບົບສະໜອງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມຍືນຍົງ. ການສ້າງລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັນສະໄໝ ແລະ ຄົບຊຸດແມ່ນໜຶ່ງ ໃນ ສາມບຸກທະລຸຍຸດທະສາດຂອງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດແຖວໜ້າ ອາຊີ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະຫງວນ 5,7% ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການໃນຂົງເຂດນີ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ສືບຕໍ່ພັດທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ໃນນັ້ນມີລາວ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ ແລະ ລະຫວ່າງ ພາກພື້ນ. ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຍືນຍົງຜ່ານການລົງທຶນ ເຂົ້າຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ, ລະບົບຄົມມະນາຄົມສີຂຽວ, ກໍ່ຄືການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາພາຫະນະສາທາລະນະ ແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍ ມາ​ຕຸ​ພູມ ແຄມ​ຄື່ນ​ທະ​ເລ ຢູ່​ລາວ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຖ່າຍ “ມາ​ຕຸ​ພູມ ແຄມ​ຄື່ນ​ທະ​ເລ” ຢູ່​ລາວ

ງານວາງສະແດງໄດ້ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ 100 ຜົນງານທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ດີເດັ່ນໃນການແຂ່ງຂັນ ຮູບຖ່າຍສິລະປະລະດັບຊາດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມາຕຸພູມ ແຄມຄື່ນທະເລ”.
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