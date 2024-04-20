ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມແຖວໜ້າອາຊີກ່ຽວກັບການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ດັັ້ງຮ່ວາງຢາງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ ຂອງລະບົບສະໜອງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມຍືນຍົງ. ການສ້າງລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັນສະໄໝ ແລະ ຄົບຊຸດແມ່ນໜຶ່ງ ໃນ ສາມບຸກທະລຸຍຸດທະສາດຂອງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດແຖວໜ້າ ອາຊີ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະຫງວນ 5,7% ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການໃນຂົງເຂດນີ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ສືບຕໍ່ພັດທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ໃນນັ້ນມີລາວ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ ແລະ ລະຫວ່າງ ພາກພື້ນ. ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຍືນຍົງຜ່ານການລົງທຶນ ເຂົ້າຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ, ລະບົບຄົມມະນາຄົມສີຂຽວ, ກໍ່ຄືການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາພາຫະນະສາທາລະນະ ແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າ.