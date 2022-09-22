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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້​ງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ​ຊຸກ​ຍູ້​ລັດ​ທິຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ

ວັນທີ 20 ກັນຍາ, ອົງການຫໍສະໝຸດ ແລະ ເກັບຮັກສາຂອງ ສປຊ ປະຈຳ ເຊີແນວ ໄດ້ເປີດງານວາງສະແດງເອກະສານ ແລະ ວັດຖຸພັນປະຫວັດສາດ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີ ແຫ່ງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍຢູ່ ເຊີແນວ (1920 – 2020) ເພື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍໃນໂລກທີ່ພວມມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງຄືໃນປັດຈຸບັນນີ້.

ວັນທີ 20 ກັນຍາ, ອົງການຫໍສະໝຸດ ແລະ ເກັບຮັກສາຂອງ ສປຊ  ປະຈຳ ເຊີແນວ ໄດ້ເປີດງານວາງສະແດງເອກະສານ ແລະ ວັດຖຸພັນປະຫວັດສາດ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີ ແຫ່ງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍຢູ່ ເຊີແນວ (1920 – 2020) ເພື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍໃນໂລກທີ່ພວມມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງຄືໃນປັດຈຸບັນນີ້. 

    

ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເລທິຕວຽດມາຍ ລົງລາຍເຊັນໃສ່ປ້າຍໂຄສະນາ ກົດບັດ ສປຊ

ໂອກາດນີ້ ກໍກົງກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີ ແຫ່ງວັນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສປຊ (20/9/1977 – 20/09/2022), ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເລທິຕວຽດມາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ຢູ່ ເຊີແນວ, ໄດ້ລົງລາຍເຊັນໃສ່ປ້າຍໂຄສະນາ ກົດບັດ ສປຊ ແລະ ພ້ອມກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນຂອງຄະນະເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ ເພື່ອເປັນການສະແດງຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຍົກສູງ ແລະ ຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບົດບາດໃຈກາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຂອບໃຈຕໍ່ການຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ການໜູນຊ່ວຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ມີຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 45 ປີຜ່ານມາ.
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