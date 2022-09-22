ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ສປຊ
ວັນທີ 20 ກັນຍາ, ອົງການຫໍສະໝຸດ ແລະ ເກັບຮັກສາຂອງ ສປຊ ປະຈຳ ເຊີແນວ ໄດ້ເປີດງານວາງສະແດງເອກະສານ ແລະ ວັດຖຸພັນປະຫວັດສາດ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີ ແຫ່ງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍຢູ່ ເຊີແນວ (1920 – 2020) ເພື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງລັດທິຫຼາຍຝ່າຍໃນໂລກທີ່ພວມມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງຄືໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເລທິຕວຽດມາຍ ລົງລາຍເຊັນໃສ່ປ້າຍໂຄສະນາ ກົດບັດ ສປຊ
ໂອກາດນີ້ ກໍກົງກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີ ແຫ່ງວັນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ສປຊ (20/9/1977 – 20/09/2022), ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເລທິຕວຽດມາຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ຢູ່ ເຊີແນວ, ໄດ້ລົງລາຍເຊັນໃສ່ປ້າຍໂຄສະນາ ກົດບັດ ສປຊ ແລະ ພ້ອມກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນຂອງຄະນະເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ ເພື່ອເປັນການສະແດງຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຍົກສູງ ແລະ ຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)