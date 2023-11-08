ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍົກໃຫ້ເຫັນແຈ້ງບົດບາດຂອງ ICJ ໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ວັນທີ 6 ພະຈິກ, ທີ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ສະມັດຊາໃຫຍ່, ສປຊ ຊຸດທີ 78 ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດລາຍງານ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ສານຍຸຕິທຳສາກົນ (ICJ). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງອັກຄະລັດຖະທູດ ເລທິມິງທວາ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນຄວາມຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງບັນດາບັນຫາ ເຊິ່ງ ICJ ຖືວ່າ ເປັນຫຼັກຖານທີ່ຈະແຈ້ງສຳລັບລັກສະນະກວມລວມ ແລະ ສິດອຳນາດລວມຂອງສານ. ການປັບປຸງກົດໝາຍສາກົນ ແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນສຳລັບການຄົງຕົວໂດຍສັນຕິພາບລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນີ້, ບັນດາປະເທດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດບັນດາພັນທະຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳຕັດສິນຂອງບັນດາອົງການອຳນາດສານສາກົນ.
ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ກໍເນັ້ນໜັກເຖິງພາລະບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງອື່ນຂອງ ICJ ແມ່ນໃຫ້ຄຳປຶກສາຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ ກົດບັດ ສປຊ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດແຈ້ງບັນດາແງ່ມູນດ້ານນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາບັນຫາໃຫຍ່ ເຊິ່ງປະຊາຄົມສາກົນມີຄວາມສົນໃຈ, ໃນນັ້ນ ມີບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ບັນດາວິວັດທະນາການນີ້ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ວິທີອະທິບາຍບັນດາພັນທະຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມກົດໝາຍສາກົນ, ລວມທັງການຮັບຮອງເອົາການມອບໂອນເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ ແລະ ປັບປຸງບັນດາພື້ນຖານລວມ ແນໃສ່ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.