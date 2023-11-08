Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນແຈ້ງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ ICJ ໃນ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​​ຕ້ານການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ການປັບປຸງກົດໝາຍສາກົນ ແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນສຳລັບການຄົງຕົວໂດຍສັນຕິພາບລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນີ້, ບັນດາປະເທດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດບັນດາພັນທະຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳຕັດສິນຂອງບັນດາອົງການອຳນາດສານສາກົນ.
ທ່ານນາງອັກຄະລັດຖະທູດ ເລທິມິງທວາ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 6 ພະຈິກ, ທີ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ສະມັດຊາໃຫຍ່, ສປຊ ຊຸດທີ 78 ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດລາຍງານ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ສານຍຸຕິທຳສາກົນ (ICJ). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງອັກຄະລັດຖະທູດ  ເລທິມິງທວາ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນຄວາມຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຂອງບັນດາບັນຫາ ເຊິ່ງ ICJ ຖືວ່າ ເປັນຫຼັກຖານທີ່ຈະແຈ້ງສຳລັບລັກສະນະກວມລວມ ແລະ ສິດອຳນາດລວມຂອງສານ.    ການປັບປຸງກົດໝາຍສາກົນ ແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນສຳລັບການຄົງຕົວໂດຍສັນຕິພາບລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນີ້, ບັນດາປະເທດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດບັນດາພັນທະຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳຕັດສິນຂອງບັນດາອົງການອຳນາດສານສາກົນ.

ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ກໍເນັ້ນໜັກເຖິງພາລະບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງອື່ນຂອງ ICJ ແມ່ນໃຫ້ຄຳປຶກສາຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ ກົດບັດ ສປຊ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດແຈ້ງບັນດາແງ່ມູນດ້ານນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາບັນຫາໃຫຍ່ ເຊິ່ງປະຊາຄົມສາກົນມີຄວາມສົນໃຈ, ໃນນັ້ນ ມີບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ບັນດາວິວັດທະນາການນີ້ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ວິທີອະທິບາຍບັນດາພັນທະຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມກົດໝາຍສາກົນ, ລວມທັງການຮັບຮອງເອົາການມອບໂອນເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວ ແລະ ປັບປຸງບັນດາພື້ນຖານລວມ ແນໃສ່ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການປະທະກັນ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອັນ: ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງ ອີຢູ ສະເໜີຂໍ້ລິເລີມໃໝ່

ການປະທະກັນ ຮາມາດ - ອິດສະຣາແອັນ: ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງ ອີຢູ ສະເໜີຂໍ້ລິເລີມໃໝ່

ທ່ານກໍ່ຖືວ່າ: “ບໍ່ມີມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ານການທະຫານໃດໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນ” ຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ນັບທັງບໍ່ມີມືປືນ ຮາມາດ ໃດມີໜ້າຢູ່ເຂດດິນແດນນີ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top