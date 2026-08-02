ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ຕ້ອນຮັບຖ້ຽວບິນບິນໂດຍກົງໄປຍັງ ສີລັງກາ 02/08/2026 ຜູ້ຕາງໜ້າຫຼາຍວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວ ສີລັງກາ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຈັດລາຍການສົ່ງເສີມຄັ້ງນີ້ ແລະ ຖືວ່າ ເລື່ອງມີຖ້ຽວບິນໂດຍກົງຈະສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່ງສອງປະເທດ. ທ່ານນາງ ຈິງທິເຕິມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສີລັງກາກ່າວຄຳເຫັນໄຂເຫດການ (ພາບ: VNA) ຕອນຄ່ຳວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂກລົມໂບ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສີລັງກາ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ Viettravel ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ Hayleys ໄດ້ຈັດລາຍການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ໂກລົມໂບ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ - ໂລກແຫ່ງສິ່ງມະຫັດສະຈັນ”. ມີກວ່າ 100 ບໍລິສັດເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ, ການບິນ, ໂຮງແຮນຂອງສອງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ. ເຫດການໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ກ່ອນທີ່ ບັນດາບໍລິສັດການບິນ Airlines ແລະ Vietjet Air ໄດ້ ນຳຖ້ຽວບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ - ໂກລົມໂບ ຂອງເຂົ້າຂຸດຄົ້ນຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2026. ຜູ້ຕາງໜ້າຫຼາຍວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວ ສີລັງກາ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຈັດລາຍການສົ່ງເສີມຄັ້ງນີ້ ແລະ ຖືວ່າ ເລື່ອງມີຖ້ຽວບິນໂດຍກົງຈະສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່ງສອງປະເທດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)