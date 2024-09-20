ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືສາກົນປັບປຸງການບໍລິການດ້ານສາທານະລະສຸກໃຫ້ແກ່ແຮງງານອົບພະຍົບ
ພິທີລົງນາມໄດ້ເປັນຂີດໝາຍແກ່ບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່ໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ກັບ ສປຊ ເວົ້າລວມ ແລະ ອົງການ IOM ເວົ້າສະເພາະ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຍົກສູງການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນສະພາບການໃໝ່. ທ່ານນາງ Park Mi- Hyung, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ IOM ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ IOM ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທີ່ລົງນາມໃນມື້ນີ້ ໄດ້ຍົກອອກຂອບເຂດການຮ່ວມມືເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ ລະຫວ່າງສອງອົງການ. ໂດຍແມ່ນອົງການແຖວໜ້າຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການອົບພະຍົບທີ່ປອດໄພ, ອົງການ IOM ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະຮ່ວມມືຍາວນານ ແລະ ມີຍຸດທະສາດກັບລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນ, ລວມທັງຜູ້ອົບພະຍົບ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກປັບປຸງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນກວ່າເກົ່າ”.