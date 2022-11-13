ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ກັບ ສະວິດ
ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດສຳຄັນຢູ່ ເອີຣົບ, ໃນນັ້ນ ມີສະວິດ, ຍາມໃດກໍສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີສະວິດ, ເປີດກວ້າງການພັດທະນາລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Andreas Gerber ຜູ້ອຳນວຍຝ່າຍບໍລິຫານ, ການນຳທົ່ວໂລກກຸ່ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຂອງ ສະວິດ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ພະຈິກ ຢູ່ ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າວິສາຫະກິດ ສະວິດ 20 ແຫ່ງ ມາຊອກຫາກາລະໂອກາດຮ່ວມມືລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍຕ້ອນຮັບທ່ານ Andreas Gerber ຜູ້ອຳນວຍຝ່າຍບໍລິຫານ, ການນຳທົ່ວໂລກກຸ່ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຂອງ ສະວິດ
ສ່ວນທ່ານ Andreas Gerber ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ບັນດາຜົນງານເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນວຽກງານບໍລິຫານນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນສະພາບທີ່ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ; ຖືນີ້ແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດ ສະວິດ ຕັດສິນໃຈມາລົງທຶນໃນໄລຍະຍາວນານ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ ຫວຽດນາມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)