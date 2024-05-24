ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖື ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ ແລະ ຍາວນານ
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖື ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ ແລະ ຍາວນານ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ທີ່ສອງປະເທດຫາກໍ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ກໍຄືຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ລວມສຳຄັນລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ໃຫ້ເປັນລະອຽດ, ມີປະສິດທິຜົນ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ຕີລາຄາສູງການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຕີລາຄາຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມ ອະນາຄົດ ອາຊີ; ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຍີປຸ່ນ ພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກ.