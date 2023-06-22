ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖື ກູບາ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ພິເສດ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖື ກູບາ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ພິເສດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ.
ທ່ານພົນໂທ Alvaro Lopez Miera ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຕິວັດ ກູບາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກູບາ ຍາມໃດກໍຖະໜຸຖະໜອມ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ໄມຕີຈິດມິດຕະພາບແບບພິເສດກັບ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນເຊິ່ງສອງກະຊວງ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ບັນດາຄຳເຫັນຊີ້ນຳຂອງການນຳຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກູບາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.