ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມຸ່ງໄປເຖິງມະນຸດໃນທຸກແນວທາງພັດທະນາ
ວັນທີ 10 ທັນວາ ຄົບຮອບ 75 ປີແຫ່ງວັນອອກ ຖະແຫຼງການສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ (1948 - 2023). ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໃນ ບົດຖະແຫລງປະກາດເອກະລາດ ເມື່ອ ວັນທີ 1945, ທ່ານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາສິດພື້ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ຕິດພັນສິດທິມະນຸດກັບ ສິດຂອງຊາດ.
ດ້ວຍວິທີການສຳຜັດຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ປະຕິຮູບການຫາເງິນລ້ຽງຊີບຂອງປະຊາຊົນ, ປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ ຜ່ານການພັດທະນາ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການພັດທະນາເພື່ອປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ. ຫວຽດນາມ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ສັງຄົມນິຍົມ, ປັບປຸງ, ຍົກສູງລະບົບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ. ການຮັບຮອງເອົາລັດຖະທຳມະນູດ ປີ 2013 ດ້ວຍພາກທີ່ມີຊື່ວ່າ “ສິດທິມະນຸດ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ” ຫຼັງຈາກນັ້ນ 4 ປີ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເອກະສານນິຕິກຳ ກ່ວາ 90 ສະບັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສິດທິມະນຸດ ໂດຍໄດ້ສ້າງກອບນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ, ສິດພົນລະເມືອງໃນຕົວຈິງ.