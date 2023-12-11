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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ທຸກ​ແນວ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ

ດ້ວຍວິທີການສຳຜັດຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ປະຕິຮູບການຫາເງິນລ້ຽງຊີບຂອງປະຊາຊົນ, ປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ ຜ່ານການພັດທະນາ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການພັດທະນາເພື່ອປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ວັນທີ 10 ທັນວາ ຄົບຮອບ 75 ປີແຫ່ງວັນອອກ ຖະແຫຼງການສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ   (1948 - 2023). ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໃນ ບົດຖະແຫລງປະກາດເອກະລາດ  ເມື່ອ ວັນທີ 1945, ທ່ານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາສິດພື້ນຖານຂອງມະນຸດ ແລະ ຕິດພັນສິດທິມະນຸດກັບ ສິດຂອງຊາດ.

ດ້ວຍວິທີການສຳຜັດຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ປະຕິຮູບການຫາເງິນລ້ຽງຊີບຂອງປະຊາຊົນ, ປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ ຜ່ານການພັດທະນາ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການພັດທະນາເພື່ອປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ. ຫວຽດນາມ ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍ ສັງຄົມນິຍົມ, ປັບປຸງ, ຍົກສູງລະບົບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ. ການຮັບຮອງເອົາລັດຖະທຳມະນູດ ປີ 2013 ດ້ວຍພາກທີ່ມີຊື່ວ່າ “ສິດທິມະນຸດ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ” ຫຼັງຈາກນັ້ນ 4 ປີ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເອກະສານນິຕິກຳ ກ່ວາ 90 ສະບັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສິດທິມະນຸດ ໂດຍໄດ້ສ້າງກອບນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ, ສິດພົນລະເມືອງໃນຕົວຈິງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

3 ຄວາມ​ມຸ່ງ​ຫວັງ​ໃນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ

3 ຄວາມ​ມຸ່ງ​ຫວັງ​ໃນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມທາງລັດຖະກິດໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 13 ທັນວາ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ສປ.ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະນຳມາເຊິ່ງຖານະບົດບາດໃໝ່, ລະດັບໃໝ່ໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.
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