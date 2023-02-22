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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ພ້ອມແລ້ວ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ກົນ

ນັບແຕ່ເວລາກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະປ່ຽນແປງໃໝ່, ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກເປັນເພື່ອນມິດກັບທຸກປະເທດ ແລະ ພ້ອມແລ້ວປະຕິບັດໜ້າທີ່ສາກົນ ຄືເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຫາກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ ຕວກກີ.
  ຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ກັບຄືນປະເທດ   

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ພ້ອມແລ້ວປະຕິບັດໜ້າທີ່ສາກົນທ່ານ Saadi Salama ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາເຣສຕິນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະການທູດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກສິ່ງດັ່ງກ່າວ ເມື່ອຕອບສຳພາດ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເມື່ອວັນທີ 20 ກຸມພາ ກ່ຽວກັບບັນດາການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ມະນຸດສະທຳສາກົນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Saadi Salama ກ່າວວ່າ: ນັບແຕ່ເວລາກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະປ່ຽນແປງໃໝ່, ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກເປັນເພື່ອນມິດກັບທຸກປະເທດ ແລະ ພ້ອມແລ້ວປະຕິບັດໜ້າທີ່ສາກົນ ຄືເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຫາກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ ຕວກກີ. ນີ້ແມ່ນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງນ້ຳໃຈ, ຄວາມເປັນມະນຸດສະທຳຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ໃນໂລກ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເປັນການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຊຸກຍູ້ບັນດາການພົວພັນມິດຕະພາບ ເພື່ອພ້ອມກັນສ້າງອານາຄົດອັນດີງາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໃຫ້ທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ. ການມີໜ້າຂອງບັນດານັກຮົບ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕວກກີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນຍິ່ງໃຫ່ຍ ດ້ວຍໜ້າທີມະນຸດສະທຳສາກົນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 2022, ຜັນ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ການ​ປີ 2023

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 2022, ຜັນ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ການ​ປີ 2023

"ວີທີການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນພາຍຫຼັງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 594 ລົງວັນທີ 12 ກັນຍາ ປີ 2022 ກ່ຽວກັບການແນະນຳການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາປະຊາຊົນ."
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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