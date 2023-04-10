ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖື ອາເມລິກາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ
ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມມີຄວາມຫວັງຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບ ອາເມລິກາ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ລະບອບການເມືອງຂອງກັນ, ເພື່ອນຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະເໜີບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາອາເມລິກາ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຊຸກຍູ້ເພື່ອໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດຕາມເອກະສານ, ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມ.
ສ່ວນທ່ານ Jeff Merkley ຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດເຖິງຂົງເຂດແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ບົນພື້ນຖານສືບທອດບັນດາມໍລະດົກເຊິ່ງບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງໃນເມື່ອກ່ອນຂອງອາເມລິກາປະໄວ້ໃຫ້.