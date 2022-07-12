ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ອາກຊັງຕິນ ເປັນສຳຄັນ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ຕີລາຄາສູງການເຕີບໂຕຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງການພົວພັນການຄ້າສອງຝ່າຍໃນປີ 2021 ທີ່ບັນລຸໄດ້ 4,5 ຕື້ USD, ອາກຊັງຕິນ ສືບຕໍ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ອາເມລິກາລາຕິນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ ອາກຊັງຕິນ ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການສຳຜັດຕະຫຼາດໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ພິເສດແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປາຂອງດົ່ງ, ສິນໃນນ້ຳ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Santiago Andres Cafiero ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາສະໜາ ອາກຊັງຕິນ (ພາບ: TTXVN)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Santiago Andres Cafiero ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາສະໜາ ອາກຊັງຕິນ, ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 11 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ອາກຊັງຕິນ ເປັນສຳຄັນ, ຍາມໃດກໍ່ຈາລຶກນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໂດຍ ອາກຊັງຕິນ ສະຫງວນໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດໃນເມື່ອກ່ອນ ກໍ່ຄືພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ຕີລາຄາສູງການເຕີບໂຕຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງການພົວພັນການຄ້າສອງຝ່າຍໃນປີ 2021 ທີ່ບັນລຸໄດ້ 4,5 ຕື້ USD, ອາກຊັງຕິນ ສືບຕໍ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ອາເມລິກາລາຕິນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ ອາກຊັງຕິນ ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການສຳຜັດຕະຫຼາດໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ພິເສດແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປາຂອງດົ່ງ, ສິນໃນນ້ຳ.
ສ່ວນທ່ານ Santiago Andres Cafiero ໄດ້ສະແດງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການພັດທະນາຟື້ນຟູເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຫຼັງໂຄວິດ - 19, ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ອາກຊັງຕິນ ຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຫວັງວ່າຈະນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາສະໜາ ອາກຊັງຕິນ Santiago Andres Cafiero ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ. ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາທິດທາງ, ມາດຕະການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາກຊັງຕິນ, ກໍ່ຄືແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)