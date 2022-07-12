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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ຖື​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ​ກັບ ອ​າກ​ຊັງ​ຕິນ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ຕີລາຄາສູງການເຕີບໂຕຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງການພົວພັນການຄ້າສອງຝ່າຍໃນປີ 2021 ທີ່ບັນລຸໄດ້ 4,5 ຕື້ USD, ອາກຊັງຕິນ ສືບຕໍ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ອາເມລິກາລາຕິນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ ອາກຊັງຕິນ ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການສຳຜັດຕະຫຼາດໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ພິເສດແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປາຂອງດົ່ງ, ສິນໃນນ້ຳ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ຕີລາຄາສູງການເຕີບໂຕຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງການພົວພັນການຄ້າສອງຝ່າຍໃນປີ 2021 ທີ່ບັນລຸໄດ້ 4,5 ຕື້ USD,  ອາກຊັງຕິນ ສືບຕໍ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ອາເມລິກາລາຕິນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້  ອາກຊັງຕິນ ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການສຳຜັດຕະຫຼາດໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ພິເສດແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປາຂອງດົ່ງ, ສິນໃນນ້ຳ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Santiago Andres Cafiero ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາສະໜາ  ອາກຊັງຕິນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Santiago Andres Cafiero ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາສະໜາ  ອາກຊັງຕິນ, ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 11 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ  ອາກຊັງຕິນ ເປັນສຳຄັນ, ຍາມໃດກໍ່ຈາລຶກນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໂດຍ ອາກຊັງຕິນ ສະຫງວນໃຫ້ ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດໃນເມື່ອກ່ອນ ກໍ່ຄືພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ຕີລາຄາສູງການເຕີບໂຕຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງການພົວພັນການຄ້າສອງຝ່າຍໃນປີ 2021 ທີ່ບັນລຸໄດ້ 4,5 ຕື້ USD,  ອາກຊັງຕິນ ສືບຕໍ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ອາເມລິກາລາຕິນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້  ອາກຊັງຕິນ ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການສຳຜັດຕະຫຼາດໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ພິເສດແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປາຂອງດົ່ງ, ສິນໃນນ້ຳ.

ສ່ວນທ່ານ Santiago Andres Cafiero ໄດ້ສະແດງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການພັດທະນາຟື້ນຟູເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຫຼັງໂຄວິດ - 19, ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ  ອາກຊັງຕິນ ຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຫວັງວ່າຈະນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

          ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາສະໜາ  ອາກຊັງຕິນ Santiago Andres Cafiero ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ. ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາທິດທາງ, ມາດຕະການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ -  ອາກຊັງຕິນ, ກໍ່ຄືແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈີນ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ກັບ ອາ​ຊຽນ

ຈີນ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ກັບ ອາ​ຊຽນ

ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວ່າງອີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນຮັກສາສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ພັດທະນາ ແລະ ກວມລວມ.
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