ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ຖື​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ CPP ແລະ ຖືເປັນສຳຄັນສາຍພົວພັນສາມັກຄີ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Men Sam On ຮອງປະທານພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ (CPP), ຜູ້ຕາງໜ້າປະທານພັກ CPP Hun Sen (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Men Sam On ຮອງປະທານພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ (CPP), ຜູ້ຕາງໜ້າປະທານພັກ CPP Hun Sen ມາອວຍພອນຜົສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ CPP ແລະ ຖືເປັນສຳຄັນສາຍພົວພັນສາມັກຄີ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ແບ່ງປັນວ່າ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽ,ນາມ ເມື່ອພິຈາລະນາບັນດາບັນຫາສາກົນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າສືບຕໍ່ສ້າງການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ, ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານ ກັບ ກຳປູເຈຍ ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຕໍ່ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງສອງປະເທດ ກໍ່ຄືສຳລັບສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.

ສ່ວນທ່ານນາງ Men Sam On, ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການນຳພາດ້ວຍວິໄສທັດຍາວໄກຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຈະປະຕິບັດສຳເລັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ໂຕ​ເລິມ ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່,ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສ​ປ.ຈີນ ສີຈິ້ນ​ຜິງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ໂຕ​ເລິມ ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່,ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສ​ປ.ຈີນ ສີຈິ້ນ​ຜິງ

ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ພ້ອມກັບພັກ ແລະ ລັດ ຈີນ ຮັດແໜ້ນການພົວພັນສອງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກ, ການຮ່ວມເດີນທາງ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນບົນເສັ້ນທາງຫັນບັນດາຄາດຫວັງ, ວິໄສທັດພັດທະນາ ເຊິ່ງສອງພັກ, ສອງລັດກຳນົດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
