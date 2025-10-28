Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ ລາວ ສ້າງ​ສ​ະ​ຖາ​ນີ​​ຖ່າຍ​ທອດ​ວິ​ທະ​ຍຸກະ​ຈາຍ​ສຽງ ແລະ ໂທ​ລະ​ພາບ ແຂວງ ຫົວ​ພັນ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດໃນເດືອນ ທັນວາ 2026 ປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ພັດທະນາຕາໜ່າງກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບໃນດິນແດນລາວ.
ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ “ສະຖານີຖ່າຍທອດວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບແຂວງ ຫົວພັນ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ຕຸລາ, ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ, ລາວ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ “ສະຖານີຖ່າຍທອດວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບແຂວງ ຫົວພັນ”. ນີ້ແມ່ນໂຄງການໂດຍລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ມອບໃຫ້ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດ  ດ້ວຍ 3 ກຸ່ມໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ, ລວມມີ: ກຸ່ມໜ້າວຽກຖ່າຍທອດກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ; ຜະລິດ, ກະກຽມບັນດາເນື້ອໃນລາຍການກະຈາຍສຽງ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳຊ່ວຍໜູນ.

        ຄາດວ່າ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດໃນເດືອນ ທັນວາ 2026 ປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ພັດທະນາຕາໜ່າງກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບໃນດິນແດນລາວ; ພ້ອມທັງຖ່າຍທອດຄື້ນບັນດາລາຍການຂອງສະຖານີໂທລະພາບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວ ລາວ ຮູ້ພາສາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີ ອາ​ຊຽນ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ 3 ກົກ​ເຄົ້າແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ແຮງຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີ ອາ​ຊຽນ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ 3 ກົກ​ເຄົ້າແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ແຮງຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ແຮງ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ “ກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ” ແມ່ນການຄັດເລືອກ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຍຸດທະສາດຂອງ ອາຊຽນ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ ອາຊຽນ ເສີມຂະຫຍາຍສາມກົກເຄົ້າແຫຼ່ງກຳລັງຍຸດທະສາດຢ່າງແຮງ.
