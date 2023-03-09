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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈັດ​ຕັ້ງບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ແມ່​ຍິງ​ສາ​ກົນ ຄື​ວັນ​ທີ 8 ມີ​ນາ

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນຄືວັນທີ 8 ມີນາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຄະນະແມ່ຍິງກອງທັບ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງແມ່ຍິງກອງທັບ, ຄະນະແມ່ຍິງກອງທັບ, ແລະ ຕ້ອນຮັບຫຼຽນໄຊປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຊັ້ນສອງ.
  ທ່ານນາງພັນເອກ ຝຸ່ງທິຝຸ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງພັນເອກ ຝຸ່ງທິຝຸ, ຫົວໜ້າຄະນະແມ່ຍິງກອງທັບ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຄືໃນປັດຈຸບັນ, ກຳລັງແມ່ຍິງໃນກອງທັບຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ. ທ່ານນາງພັນເອກ ຝຸ່ງທິຝຸ ແບ່ງປັນວ່າ:

ໃນໄລຍະແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ແມ່ຍິງກອງທັບເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທະຫານປ້ອງກັນຊາດເກືອບທັງໝົດ, ໃນນັ້ນມີຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານທີ່ມີລັກສະນະພິເສດສູງ. ມີນົກຮົບຍິງຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນການນຳ ແລະ ມີນາຍທະຫານຍິງ 6 ຄົນຖືກເລື່ອນຊັ້ນນາຍພົນ.

ແລະກໍ່ໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ແລະ ຕອບສະໜອງສັບປະດາເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ ໂດຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ປຸກລະດົມ, ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ຢູ່ຫຼາຍບ່ອນໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ປະກົດມີຮູບພາບແມ່ຍິງນຸ່ງຊຸດເສື້ອຍາວທີ່ສວຍງາມ, ມີສະເໜີ່ ແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຄວາມງາມທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີຂອງຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມຊີວິດປະຈຳວັນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຄັ້ງ​ທີ 35 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ອິ​ນ​ເດຍ​ຄັ້ງ​ທີ 25, ອາ​ຊຽນ 3 ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຄັ້ງ​ທີ 35 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ອິ​ນ​ເດຍ​ຄັ້ງ​ທີ 25, ອາ​ຊຽນ +3 ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູໂຮ່ໄດ້ແບ່ງປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ມາດຕະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.
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