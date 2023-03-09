ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຄືວັນທີ 8 ມີນາ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງພັນເອກ ຝຸ່ງທິຝຸ, ຫົວໜ້າຄະນະແມ່ຍິງກອງທັບ, ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຄືໃນປັດຈຸບັນ, ກຳລັງແມ່ຍິງໃນກອງທັບຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ. ທ່ານນາງພັນເອກ ຝຸ່ງທິຝຸ ແບ່ງປັນວ່າ:
ໃນໄລຍະແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ແມ່ຍິງກອງທັບເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທະຫານປ້ອງກັນຊາດເກືອບທັງໝົດ, ໃນນັ້ນມີຫຼາຍຂົງເຂດວຽກງານທີ່ມີລັກສະນະພິເສດສູງ. ມີນົກຮົບຍິງຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນການນຳ ແລະ ມີນາຍທະຫານຍິງ 6 ຄົນຖືກເລື່ອນຊັ້ນນາຍພົນ.
ແລະກໍ່ໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ແລະ ຕອບສະໜອງສັບປະດາເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມ ໂດຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ປຸກລະດົມ, ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ຢູ່ຫຼາຍບ່ອນໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ປະກົດມີຮູບພາບແມ່ຍິງນຸ່ງຊຸດເສື້ອຍາວທີ່ສວຍງາມ, ມີສະເໜີ່ ແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຄວາມງາມທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີຂອງຊຸດເສື້ອຍາວ ຫວຽດນາມຊີວິດປະຈຳວັນ.