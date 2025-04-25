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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ທີ່​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຂອງ​ລາວ

ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືບໍາລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ລາວ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມເດີນທາງທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສະໜັບສະໜູນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດຂອງ ລາວ ຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ກ່າວຄຳເຫັນໃນງານພົບປະແລກປ່ຽນ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ເມສາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຫວຽດນາມ - ລາວ ຝັງຄວາມຮັກໄວ້ໃນໃຈ, ຮົ່ງຮາທັງແມ່ຂອງ ບໍ່ເລິກປຸນປານໃດ”, ໂດຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ງານພົບປະດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດສົດໃນຊ່ອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ລາວ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ໃນສັງກາດພັດທະນາບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດຂອງລາວ ຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ. ດ້ວຍຈິດໃຈ “ຊ່ວຍເພື່ອນແມ່ນຊ່ວຍຕົນເອງ” ພວກຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດກັບບັນດາສະຫາຍ, ບັນດາເພື່ອນລາວໃນການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຄື ສ້າງກົງຈັກລັດໃຫ້ກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ; ບຸກທະລຸໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ; ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນໃນສະພາບການໃໝ່. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຜົນສຳເລັດຂອງເພື່ອນ ລາວ ກໍແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມ”.

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສະຫງວນນ້ຳໃຈອັນດີງາມ ແລະ ຈິງໃຈທີ່ສຸດ, ສຸມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ, ພິເສດແມ່ນສຳລັບນັກສຶກສາລາວ. ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືບໍາລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ລາວ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມເດີນທາງທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສະໜັບສະໜູນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດຂອງ ລາວ ຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​​ແກ່​ການ​ປັບ​ປຸງ ແລ​ະ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​​ແກ່​ການ​ປັບ​ປຸງ ແລ​ະ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ.ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ເມສາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.
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