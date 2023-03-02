ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ - ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ອາຊຽນ-ມາຣົກ 02/03/2023 ທ່ານນາງ ດັ້ງຖິທູຫ່າ ກໍ່ຢືນຢັນວ່າ ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ ມາຣົກ ຈະສືບຕໍ່ ແລະ ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ປະກອບສ່ວນ ນຳເອົາການພົວພັນຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ ລະຫວ່າງ ມາຣົກ ແລະ ອາຊຽນ ໃຫ້ພັດທະນານັບມື້ນັບເຂົັ້ມແຂງ ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ. ການສຳມະນາ “ອາຊຽນ, ຮູບແບບການຮ່ວມມືພາກພື້ນ" (ພາບ: ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳມາຣົກ) ວັນທີ 28 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ Casablanca, ມາຣົກ, ຄະນະກຳມະການອາຊຽນ ຢູ່ ຣາບັດ, ໄດ້ສົມທົບກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ມາຣົກ ESCA ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດທ້ອງຖີ່ນ ATLANTIS, ຈັດຕັ້ງການສຳມະນາ “ອາຊຽນ, ຮູບແບບການຮ່ວມມືພາກພື້ນ”. ຢູ່ທີ່ການສຳມະນາ, ທ່ານນາງ ດັ້ງຖິທູຫ່າ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມາຣົກ, ປະທານຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ຢູ່ ມາຣົກ, ເນັ້ນໜັກວ່າພາຍຫຼັງ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາເປັນເວລາກ່ວາ 55 ປີ, ປະຈຸບັນ ອາຊຽນ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ສຳຄັນ ຂອງຫຼາຍອົງການສາກົນ ແລະ ປະເທດມະຫາອຳນາດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນມີ ອາຟິກກາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານນາງ ດັ້ງຖິທູຫ່າ ກໍ່ຢືນຢັນວ່າ ຄະນະກຳມະການ ອາຊຽນ ປະຈຳ ມາຣົກ ຈະສືບຕໍ່ ແລະ ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ປະກອບສ່ວນ ນຳເອົາການພົວພັນຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ ລະຫວ່າງ ມາຣົກ ແລະ ອາຊຽນ ໃຫ້ພັດທະນານັບມື້ນັບເຂົັ້ມແຂງ ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)