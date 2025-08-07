Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ກະ​ກຽມ​​ພິ​ທີ​ເປີດ​ການ​ເຊັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີທີ່ສຸດ

ພິທີເປີດການເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແມ່ນເຫດການສາກົນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ.
ທ່ານພົນໂທ ຟ້າມເທ້ຕຸງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ພິທີເປີດການເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແມ່ນເຫດການສາກົນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະສຸມໃສ່ຢູ່ລະດັບສູງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ເຫດການນີ້ມີການດຳເນີນຢ່າງປອດໄພ, ສົມກຽດ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ.

ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງ ທ່ານພົນໂທ ຟ້າມເທ້ຕຸງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານກະກຽມຈັດຕັ້ງພິທີເປີດການເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ, ຢູ່ກອງປະຊຸມຕີລາຄາວຽກງານກະກຽມ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໃຫ້ພິທີເປີດການເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ສິງຫາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຢັ້ງຢືນອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຖານະທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ. ປີນີ້, ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍເຫດການການເມືອງສຳຄັນພິເສດ. ເພາະສະນັ້ນ, ຍິ່ງກະກຽມດີເທົ່າໃດ, ລະອຽດເທົ່າໃດ, ປະສິດທິຜົນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງກໍ່ຍິ່ງດີເທົ່ານັ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕິດ​ຕາມກວ​ດ​ກາ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕິດ​ຕາມກວ​ດ​ກາ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ

ເວທີປາໄສກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top