ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ກະກຽມພິທີເປີດການເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ
ພິທີເປີດການເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແມ່ນເຫດການສາກົນທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະສຸມໃສ່ຢູ່ລະດັບສູງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ເຫດການນີ້ມີການດຳເນີນຢ່າງປອດໄພ, ສົມກຽດ ແລະ ເປັນມືອາຊີບ.
ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງ ທ່ານພົນໂທ ຟ້າມເທ້ຕຸງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານກະກຽມຈັດຕັ້ງພິທີເປີດການເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ, ຢູ່ກອງປະຊຸມຕີລາຄາວຽກງານກະກຽມ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໃຫ້ພິທີເປີດການເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ສິງຫາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຢັ້ງຢືນອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຖານະທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ. ປີນີ້, ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍເຫດການການເມືອງສຳຄັນພິເສດ. ເພາະສະນັ້ນ, ຍິ່ງກະກຽມດີເທົ່າໃດ, ລະອຽດເທົ່າໃດ, ປະສິດທິຜົນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງກໍ່ຍິ່ງດີເທົ່ານັ້ນ.