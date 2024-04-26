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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ກົນ ຄັ້ງ​ທີ 12 ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ພວມຍູ້ໄວບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາດຊະຍາກຳນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວົງກ້ວາງ.
ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 – 25 ເມສາ, ຢູ່ St. Petersburg, ລັດເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສາກົນຄັ້ງທີ 12 ການນຳຂັ້ນສູງຮັບຜິດຊອບຄວາມໝັ້ນຄົງ. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ, ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ພວມຍູ້ໄວບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາດຊະຍາກຳນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວົງກ້ວາງ, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ. ເພາະສະນັ້ນ, ຕ້ອງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນປັດຈຸບັນໃນບັນດາຂອບເຂດຄື: ອົງການ ຕຳຫຼວດ ອາຍາສາກົນ (Interpol), ຕຳຫຼວດສະຫະພາບ ເອີລົບ (Europol)… ແລະ ບັນດາກົນໄກອື່ນໆເພື່ອດັດສົມ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດໃນວິວັດທະນາການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ຕໍ່ສູ້, ແກ້ໄຂອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ, ອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ ພ້ອມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ ແບ່ງປັນບັນດາບົດຮຽນປະສົບການ, ຂໍ້ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ, ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

70 ປີ​ແຫ່ງ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ດ້ຽນ​ບຽ​ນ​ຝູ: ການ​ລະ​ດົມກຳ​ລັງ​ໃຈ, ແຫຼ່ງບັນ​ດານ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ຊົນ​ຊາດ​ທີ່ຖືກ​ກົດ​ຂີ​່ຂູດ​ຮີດ

70 ປີ​ແຫ່ງ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ດ້ຽນ​ບຽ​ນ​ຝູ: ການ​ລະ​ດົມກຳ​ລັງ​ໃຈ, ແຫຼ່ງບັນ​ດານ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ຊົນ​ຊາດ​ທີ່ຖືກ​ກົດ​ຂີ​່ຂູດ​ຮີດ

ໄຊຊະນະດຽນບຽນຝູ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ຕໍ່ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນ ການລະດົມກຳລັງໃຈ, ແຫຼ່ງບັນດານໃຈຢ່າງແຮງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດ ລ່າເມືອງຂຶ້ນໃນໂລກ ໃນວິວັດທະນາການຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູຜູ້ຮຸກຮານ, ຍາດເອົາເອກະລາດອີກດ້ວຍ.
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