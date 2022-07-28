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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ວ​ມາດ​ຕະ​ການ ​ບັນ​ລຸ​ວິ​ໄສ​ທັດ APEC 2040

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຮະລອງ, ແຂວງກ໋ວາງນິງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາດຳເນີນທຸລະກິດ APEC, ເອີ້ນຫຍໍ້ ABAC, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ 150 ທ່ານໂດຍຕາງໜ້າ 17 ພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ APEC.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຮະລອງ, ແຂວງກ໋ວາງນິງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາດຳເນີນທຸລະກິດ APEC, ເອີ້ນຫຍໍ້ ABAC, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນ 150 ທ່ານໂດຍຕາງໜ້າ 17 ພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ APEC.

    

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ APEC ແລະ ທ່ານກໍ່ປາດຖະໜາວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນກຸ່ມວິສາຫະກິດ ເອກະຊົນ APEC, ຟື້ນຟູການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຊຸກຍູ້ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາລະບົບສະໜອງຄືນໃໝ່, ມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາປະດິດຄິດສ້າງ, ຍືນຍົງ ແລະ ກວມລວມໃນພາກພື້ນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ທັດສະນະຂອງລັດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ Aotearoa ກ່ຽວກັບວິໄສທັດ APEC 2040 ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຖະແຫຼງການຮ່ວມ APEC 2017 (ຫວຽດນາມ) ກ່ຽວກັບການ “ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່, ພ້ອມກັນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ອະນາຄົດລວມ” ດ້ວຍການປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຢ່າງແຮງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ - 19, ປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນປະດິດຄິດສ້າງ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພັດທະນາແບບກວມລວມ… ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ABAC ຈະຍົກອອກຫຼາຍຂໍ້ສະເໜີ, ຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃໝ່, ມີປະສິດທິຜົນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາດຳເນີນທຸລະກິດ APEC ໂດຍທ່ານ Kriengkrai Thiennukul ປະທານ ABAC 2022 ນຳໜ້າ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທົ່ວສັງ​ຄົມ ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​, ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ທົ່ວສັງ​ຄົມ ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​, ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ປີ 2022, ຄົບຮອບ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ເຊິ່ງແມ່ນວັນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ອາໄລຫາຄຸນງາມຄວາມດີຂອງນັກຮົບວິລະຊົນ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທະຫານເສຍອົງຄະໄດ້ອຸທິດສ່ວນເພື່ອເອກະລາດ, ເສລີພາບ ແລະ ການທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ, ອາໄລຫາໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທຸກທ້ອງຖິ່ນໃນຊຸມວັນນີ້, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ອັນໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ ຕໍ່ທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ.
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