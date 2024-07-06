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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ​ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ກັບ ມົງ​ໂກ​ນ

ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັບພັກປະຊາຊົນ ມົງໂກນ ແລະ ລັດ ມົງໂກນ.
ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ: sggp.org.vn)

ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ ຫງວຽນເວັນເນັນ ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານ Yangug Sodbaatar ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກປະຊາຊົນ ມົງໂກນ ກຳອຳນາດ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ມົງໂກນ.

ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການພົວພັນໃນບັນດາຊ່ອງທາງພັກ, ລັດ, ປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນຮັກສາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ ໃນປີ 2024, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຊ່ອງທາງພັກ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດກຳນົດທິດຍຸດທະສາດຂອງສອງພັກ ກຳອຳນາດ ຕໍ່ການພົວພັນສັງລວມຂອງສອງປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ສົມທົບກັນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະປະເທດ; ຍູ້ແຮງການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ສ້າງພື້ນຖານສັງຄົມຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄທ ແລະ ຟີລິບປິນ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄທ ແລະ ຟີລິບປິນ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ

2 ຝ່າຍກໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຮ່ວມມື ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາບັນຫາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ
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