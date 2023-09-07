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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ເປັນຮອງປະທານກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຄັ້ງທີ 77

ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດບົດບາດນີ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລື ເພື່ອໃຫ້ສະມັດຊາໃຫຍ່ຮັບຮອງເອົາໂຄງການດຳເນີນງານກວມລວມໃນທຸກແງ່ມູມຂອງຊີວິດສາກົນ.
(ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ບໍລິຫານກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່)

ວັນທີ 05 ກັນຍາ, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ດຳເນີນບັນດາວາລະອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 77 ຢູ່ ນິວຢອກ, ປະເທດອາເມລິກາ. ດ້ວຍເລື່ອງສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຮອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2022 ຫາເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2023.

ໃນຖານະເປັນຮອງປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 77, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດບົດບາດນີ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລື ເພື່ອໃຫ້ສະມັດຊາໃຫຍ່ຮັບຮອງເອົາໂຄງການດຳເນີນງານກວມລວມໃນທຸກແງ່ມູມຂອງຊີວິດສາກົນ, ເຂົ້າຮ່ວມວິວັດການສະເໜີ, ການວາງກຳນົດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງສຳຄັນຂອງໂລກໃຫ້ສົມບູນແບບ. ໃນອາຍຸການນີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດສະເໜີຂໍ້ລິເລີ່ມ, ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນຫຼາຍບັນຫາໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງເອົາມະຕິຮຽກຮ້ອງສານຍຸຕິທຳສາກົນ (ICJ) ຍົກອອກການໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລືສຳລັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ບັນດາມະຕິກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບການກຽມພ້ອມປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ຮັບມືກັບໂລກລະບາດ... ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຕັ້ງໜ້າຂອງ  ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເຂົ້າໃນວຽກງານລວມ ແລະ ບັນດາບຸລິມະສິດໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກໍ່ຄືຂອງປະຊາຄົມສາກົນ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື,  ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເພີ່ມທະວີລັດທິຫຼາຍຝ່າຍເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກທີ່ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປ​ັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປ​ັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ - ລາວ

ທີ່ການພົບປະ, ການນຳສາມປະເທດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສາມພັກ, ສາມປະເທດ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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