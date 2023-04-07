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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ UAE ຈະເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວເຈລະຈາສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານໂດຍໄວ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ຄະນະນັກທຸລະກິດ ເພື່ອຊອກຮູ້ກາລະໂອກາດຮ່ວມມື, ພິເສດແມ່ນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ.
ທີ່ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ

ວັນທີ 06 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Abu Dhabi, ໃນຂອບເຂດລາຍການໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ບັນດາປະເທດສະຫະລັດອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE), ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານ ປ.ອ Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບການຄ້າສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ UAE.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ຄະນະນັກທຸລະກິດ ເພື່ອຊອກຮູ້ກາລະໂອກາດຮ່ວມມື, ພິເສດແມ່ນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ. ກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດປຶກສາຫາລືສັນຍາການຄ້າເສລີ 2 ຝ່າຍ ດ້ວຍຊື່ວ່າ ສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UAE (CEPA), ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຕີລາຄາສູງຄວາມສາມາດບົມຊ້ອນ ແລະ ກາລະໂອກາດຈາກສັນຍາດັ່ງກ່າວຕໍ່ທັງ 2 ປະເທດ, ເລື່ອງສົມທົບທ່າແຮງຂອງ 2 ຝ່າຍຈະສ້າງທ່າເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ສ່ວນທ່ານ ປ.ອ Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, UAE ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ຖື ຫວຽດນາມ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ແລະ ມີຄວາມສາມາດບົມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃນການຮ່ວມມື. ການນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງ UAE ກໍ່ມີການຊີ້ນຳທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ເລື່ອງເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວເຈລະຈາກ່ຽວກັບ CEPA ພາຍຫຼັງທີ່ ຫວຽດນາມ ສຳເລັດບັນດາລະບຽບການຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິນ​ຈິງ ສິ້ນ​ສຸດ​ການໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ສາ​ກົນ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິນ​ຈິງ ສິ້ນ​ສຸດ​ການໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ສາ​ກົນ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນ ເຊິ່ງຍົກອອກບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ ແລະ ພວມປະສົບ…
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