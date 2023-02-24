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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ GEAPP ຮ່ວມມືພັດທະນາຕະຫຼາດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່

ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງສະເໝີພາບ (JETP), ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາ...
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Simon Harford, ຜູ້ອຳນວຍການກອງທຶນ (GEAPP)  

ວັນທີ 22 ກຸມພາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Simon Harford, ຜູ້ອຳນວຍການກອງທຶນສະຫະພັນພະລັງງານທົ່ວໂລກເພື່ອມະນຸດ ແລະ ໜ່ວຍໂລກ (GEAPP). ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງສະເໝີພາບ (JETP), ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາ, ໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງ; ສະເໜີໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ໃນນັ້ນມີ GEAPP, ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄຳປືກສາ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ, ສະພາບແວດລ້ອມນິຕິກຳທີ່ສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ, ການປະມູນ, ສິນເຊື່ອ, ພັດທະນາຕະຫຼາດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່… ສຳລັບບັນດາໂຄງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານໃນຂອບເຂດ JETP. ຈາກນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດເປົ້າໝາຍປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວລົງເປັນສູນ, ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ILO ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ຫວຽດນາມ ແລະ ILO ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-24 ກຸມພາ, ທ່ານ ນາງ Chihoko Asada - Miyakawa, ຫົວໜ້າອົງການ ແຮງງານສາກົນ (ILO) ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອ ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ ເພີ່ມທະວີ ການ ຮ່ວມມືແນໃສ່ຮັບປະກັນ ວຽກເຮັດງານທຳແບບຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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