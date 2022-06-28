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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ຮຸງກາຣີ ຫັນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ

2 ຝ່າຍປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຮຸງກາຣີ - ຫວຽດນາມ ມີການເຄື່ອນໄຫວເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍຢ່າງກວ່າອີກ.

2 ຝ່າຍປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຮຸງກາຣີ - ຫວຽດນາມ ມີການເຄື່ອນໄຫວເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍຢ່າງກວ່າອີກ.

    

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຮຸງກາຣີ - ຫວຽດນາມ Botz Laszlo

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມິຖຸນາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Budepest, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຮຸງກາຣີ - ຫວຽດນາມ Botz Laszlo.

        ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, 2 ຝ່າຍປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຮຸງກາຣີ - ຫວຽດນາມ ມີການເຄື່ອນໄຫວເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍຢ່າງກວ່າອີກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ມະຫາຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ແລະ ຫັນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ.

        ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ສະເໜີໃຫ້ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ຮຸງກາຣີ ສືບຕໍ່ຈັດການເຄື່ອນໄຫວດີງາມຫຼາຍຢ່າງກວ່າອີກ, ຮ່ວມມືກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສະມາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ນັບທັງຢູ່ ຮຸງກາຣີ ແລະ  ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ກໍ່ຖືວ່າ ບັນດາໝາກຜົນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຍັງຈຳກັດຢູ່ເມື່ອທຽບໃສ່ການພົວພັນດ້ານການເມືອງອັນດີງາມ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມື. ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຮຸງກາຣີ - ຫວຽດນາມ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຕັ້ງໜ້າ, ດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບທີ່ແທດຈິງອື່ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ວິວັດທະນາການນັ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະຊາຄົມນັກທຸລະກິດຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ເອີລົບ ນັບມື້ນັບພັດທະນາ

ປະຊາຄົມນັກທຸລະກິດຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ເອີລົບ ນັບມື້ນັບພັດທະນາ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ດ້ວຍ 15 ສະມາຊິກ, 15 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ແຕ່ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເອີລົບໄດ້ຈັດຕັ້ງບັນດາເວທີປາໄສວິສາຫະກິດໄດ້ 12 ເທື່ອເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນການພັດທະນາຢ່າງໄວ.
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