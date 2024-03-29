ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາບັນດາໂຄງການພະລັງງານແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Andrew Goledzinowski ແລະ ການນຳບໍລິສັດ Corio Generation (ກຸ່ມບໍລິສັດ Macquarie).
ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ Corio Generation ພວມສົມທົບກັບບໍລິສັດໃຫຍ່ກະຈາຍໄຟຟ້າ 3 (EVNGENCO3) ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການທົດລອງໂຄງການໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕີລາຄາວ່າ, ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນໂຄງການຈຸດສຸມ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ ແລະ ເປີດກວ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດແຜນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ (JETP). ທ່ານສະເໜີວ່າ, ນອກຈາກການລົງທຶນແລ້ວ, ບໍລິສັດ Corio Generation ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໜູນຊ່ວຍ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ; ຫັນຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ ຫວຽດນາມ ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Andrew Goledzinowski ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ມີວິສາຫະກິດ ອົດສະຕາລີ ຈຳນວນໜຶ່ງ ມີຄວາມສົນໃຈເຖິງການສ້າງບັນດາຟາມໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ ຍ້ອນ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອພັດທະນາຮູບແບບນີ້. ໃນຂະນະນັ້ນ, ການນຳບໍລິສັດ Corio Generation ທີ່ຖືວ່າ, ເລື່ອງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ ບໍ່ຢຸດຢູ່ທີ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຕ້ອງບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເຄື່ອນໄຫວ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີອີກດ້ວຍ.