Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາບັນດາໂຄງການພະລັງງານແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ

ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ Corio Generation ພວມສົມທົບກັບບໍລິສັດໃຫຍ່ກະຈາຍໄຟຟ້າ 3 (EVNGENCO3) ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການທົດລອງໂຄງການໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Andrew Goledzinowski (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Andrew Goledzinowski ແລະ ການນຳບໍລິສັດ Corio Generation (ກຸ່ມບໍລິສັດ Macquarie).

ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ Corio Generation ພວມສົມທົບກັບບໍລິສັດໃຫຍ່ກະຈາຍໄຟຟ້າ 3 (EVNGENCO3) ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການທົດລອງໂຄງການໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕີລາຄາວ່າ, ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນໂຄງການຈຸດສຸມ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ ແລະ ເປີດກວ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດແຜນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ (JETP). ທ່ານສະເໜີວ່າ, ນອກຈາກການລົງທຶນແລ້ວ, ບໍລິສັດ Corio Generation ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໜູນຊ່ວຍ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ; ຫັນຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ ຫວຽດນາມ ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Andrew Goledzinowski ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ມີວິສາຫະກິດ ອົດສະຕາລີ ຈຳນວນໜຶ່ງ ມີຄວາມສົນໃຈເຖິງການສ້າງບັນດາຟາມໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ ຍ້ອນ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອພັດທະນາຮູບແບບນີ້. ໃນຂະນະນັ້ນ, ການນຳບໍລິສັດ Corio Generation ທີ່ຖືວ່າ, ເລື່ອງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ ບໍ່ຢຸດຢູ່ທີ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຕ້ອງບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນເຄື່ອນໄຫວ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່ ມົດ​ສະ​ກູ: ລັດ​ເຊຍ​ກັກ​ຕົວ​ເປົ້າ​ໝາຍ​​ທີ່​ຕ້ອງສົງ​ໄສ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ໃຫ້​ແກ່ ຄົນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ

ເຫດ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່ ມົດ​ສະ​ກູ: ລັດ​ເຊຍ​ກັກ​ຕົວ​ເປົ້າ​ໝາຍ​​ທີ່​ຕ້ອງສົງ​ໄສ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ໃຫ້​ແກ່ ຄົນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ

ຄະນະກຳມະການສືບສວນ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ປະກາດວ່າ ໄດ້ກັກຕົວເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກກ່າວຫາໜູນຊ່ວຍດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ຄົນບຸກໂຈມຕີ ໂຮງລະຄອນ Crocus City Hall ຢູ່ຊານເມືອງ ມົດສະກູ ໃນວັນທີ 22 ມີນາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top