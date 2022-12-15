ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເມີນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນກຳມາທິການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະສະພາຂອງ ສະພາຕ່ຳ ອິນໂດເນເຊຍ, ໂດຍທ່ານ Fadli Zon, ຫົວໜ້າກຳມາທິການ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເມີນ ຢືນຢືນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ອິນໂດເນເຊຍ ຫຼາຍກວ່າອີກ; ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຜ່ານຊ່ອງການຮ່ວມມືທາງລັດຖະສະພາ ຜ່ານການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ. ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເມີນ ຢືນຢັນວ່າ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົມທົບກັບລັດຖະສະພາ ອິນໂດເນເຊຍ ຈັດ AIPA – 44 ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.
ສ່ວນທ່ານ Fadli Zon, ໄດ້ຮັບຮູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແຮງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນຫຼາຍຂົງເຂດ; ພ້ອມທັງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສະຖານທູດ ອິນໂດເນເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ພວມຕັ້ງໜ້າກະກຽມໃຫ້ແກ່ບັນດາການຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ ຂອງການນຳ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.