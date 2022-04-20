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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19/4, ຢູ່ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອິນເດຍ Om Birla ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19/4, ຢູ່ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອິນເດຍ Om Birla ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.

   

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ແລະ  ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອິນເດຍ Om Birla

 ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ປະຈຸບັນ ອິນເດຍ ແມ່ນປະເທດມະຫາອຳນາດ, ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບ 6 ໃນໂລກ, ນຳໜ້າດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເປີດປະຕູຢ່າງກ້ວາງເລິກ.ທ່ານປະທານປະເທດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນບັນດາປັດໄຈທີ່ສະດວກເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນຍຸກປະຈຸບັນ.

      ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຮັກສາການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະຂັ້ນຕ່າງໆ; ປະສານສົມທົບກັນເປັນຢ່າງດີໃນການຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ. ພ້ອມກັບການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຊຶ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳສຳຄັນຂອງການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີ 2 ຝ່າຍຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນ ຂົງເຂດປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ, ສືບຂ່າວລັບ, ຕ້ານກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ບັນດາບັນຫາປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແບບໃໝ່, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍດ້ານຕຸລາການໃນຂົງເຂດພົນລະເຮືອນ.

       ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຍູ້ແຮງການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ຍູ້ແຮງຂະບວນວິວັດການເປີດປະຕູໃຫ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງກັນແລະກັນ; ອິນເດຍ ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ວິສາຫະກິດ ອິນເດຍ ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ນະວັດຕະກຳ, ນ້ຳມັນອາຍແກັສ, ທ່ານປະທານປະເທດຖືວ່າ, 2 ຝ່າຍຄວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ; ຮ່ວມມືສ້າງວິທີການຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ

       ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອິນເດຍ Om Birla ປາດຖະໜາວ່າ 2 ປະເທດເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ໃນບັນດາ ຂົງເຂດຄື: ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ, ປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ສອງປະເທດຈະສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນທົ່ວໂລກໃນອະນາຄົດ ແລະ ພ້ອມກັນພັດທະນາ.

    ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິລຈີງ ໄດ້ມີການພົບປະ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອິນເດຍ Om Birla ຢ່າງສະໜິດສະໜົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍື່ນ​ສະ​ເໜີຕ​ໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຍາວ​ນານ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຍື່ນ​ສະ​ເໜີຕ​ໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຍາວ​ນານ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ກຳນົດບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງທັກສະໃນການເຄື່ອນໄຫວອາຊີບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສະໜອງການບໍລິການຂອງຮາກຖານກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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