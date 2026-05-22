ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ ມຸ່ງໄປເຖິງລະດັບ 15 ຕື້ USD ໃນດ້ານການຄ້າ 2 ຝ່າຍ
ໂດຍຢືນຢັນເລື່ອງຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືການພົວພັນກັບ ອັງກິດ ເປັນສຳຄັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ເນັ້ນໜັກວ່າ 2 ປະເທດຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຄື: ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ການເງິນ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ການສຶກສາ, ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ… ທ່ານກໍ່ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຊຸກຍູ້ການຍົກວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍຂຶ້ນລະດັບ 10 ຕື້ USD ໃນປີ 2026 ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງລະດັບ15 ຕື້ USD ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Iain Frew ຢືນຢັນວ່າ, ອັງກິດ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຄ້າ 2 ຝ່າຍ ແລະ ສາກົນ; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ອັງກິດ ປາດຖະໜາຢາກເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍາວນານຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ.