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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງເລື່ອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດສອງປະເທດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ທ່ານ Lebedev Vyacheslav Mikhailovich, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະຫະພັນລັດເຊຍ (ພາບ:Thống Nhất/TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Lebedev Vyacheslav Mikhailovich, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງເລື່ອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດສອງປະເທດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ ສານຂອງສອງປະເທດຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ຊ່ວຍປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ປະສິດທິຜົນຢ່າງສູງສຸດ.

ສ່ວນທ່ານປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະຫະພັນລັດເຊຍ Lebedev Vyacheslav Mikhailovich ໄດ້ຝາກສານຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ເຖິງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ໃນນັ້ນຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດເຊຍ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ບຸລິມະສິດການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີການຖືການເປີດກ້ວາງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງອົງການສານ ແລະ ຕຸລາການຂອງສອງປະເທດເປັນສຳຄັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຈລະຈາລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ - ຈີນ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

ການເຈລະຈາລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ - ຈີນ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງທ່ານ ລ້ວນແຕ່ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບໃນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດມະຫາອຳນາດ
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