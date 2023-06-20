ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສານ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ທີ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Lebedev Vyacheslav Mikhailovich, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງເລື່ອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດສອງປະເທດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ ສານຂອງສອງປະເທດຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ຊ່ວຍປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ປະສິດທິຜົນຢ່າງສູງສຸດ.
ສ່ວນທ່ານປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະຫະພັນລັດເຊຍ Lebedev Vyacheslav Mikhailovich ໄດ້ຝາກສານຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ເຖິງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ, ໃນນັ້ນຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດເຊຍ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ບຸລິມະສິດການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີການຖືການເປີດກ້ວາງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງອົງການສານ ແລະ ຕຸລາການຂອງສອງປະເທດເປັນສຳຄັນ.