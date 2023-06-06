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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບສາສະໜາ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງພາຍໃນ (ຄະນະສາສະໜາຂອງລັດຖະບານ) ແລະ ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ...
ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ:Văn Điệp/TTXVN)
ໃນຂອບເຂດ ການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 5 – 9 ມິຖຸນາ ຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫວູຈ໋ຽນຖັ໋ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຈລະຈາກັບທ່ານ ຈັນແພງ ສຸດທິວົງ, ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ. ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບວຽກງານຂົນຂວາຍຜູ້ຍົດສັກຕຳແໜ່ງ,ຜູ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານ; ສ້າງນະໂຍບາຍກົດໝາຍກ່ຽວກັບການເຫຼື້ອມໃສ, ສາສະໜາໃຫ້ສົມບູນແບບ; ບົດຮຽນໃນການແກ້ໄຂບັນດາປະກົດການສາສະໜາໃໝ່… ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງພາຍໃນ (ຄະນະສາສະໜາຂອງລັດຖະບານ) ແລະ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຈະເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນຄະນະ, ຮ່ວມມືໃນການບຳລຸງສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານເຮັດວຽກງານສາສະໜາ, ສະໜັບສະໜູນສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ສອງປະເທດໃນການເຄື່ອນໄຫວພຸດທະສາສະໜາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ASEAN Para Games: ຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ 29 ຫຼຽນ

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ໃນປະເພດກິລາ ໝາກຮຸກສາກົນ, ນາງ ຟ້າມທິເຮືອງ ຍາດໄດ້ລາງວັນສູງສຸດໃນປະເພດກິລາໝາກຮຸກໄວ ລະດັບພິການVI-B1...
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