ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບສາສະໜາ 06/06/2023 ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງພາຍໃນ (ຄະນະສາສະໜາຂອງລັດຖະບານ) ແລະ ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ... ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (ພາບ:Văn Điệp/TTXVN)ໃນຂອບເຂດ ການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 5 – 9 ມິຖຸນາ ຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫວູຈ໋ຽນຖັ໋ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຈລະຈາກັບທ່ານ ຈັນແພງ ສຸດທິວົງ, ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ. ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບວຽກງານຂົນຂວາຍຜູ້ຍົດສັກຕຳແໜ່ງ,ຜູ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານ; ສ້າງນະໂຍບາຍກົດໝາຍກ່ຽວກັບການເຫຼື້ອມໃສ, ສາສະໜາໃຫ້ສົມບູນແບບ; ບົດຮຽນໃນການແກ້ໄຂບັນດາປະກົດການສາສະໜາໃໝ່… ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງພາຍໃນ (ຄະນະສາສະໜາຂອງລັດຖະບານ) ແລະ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຈະເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນແລກປ່ຽນຄະນະ, ຮ່ວມມືໃນການບຳລຸງສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານເຮັດວຽກງານສາສະໜາ, ສະໜັບສະໜູນສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ສອງປະເທດໃນການເຄື່ອນໄຫວພຸດທະສາສະໜາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)