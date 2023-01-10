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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງເວົ້າສະເພາະ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ. ໃນນັ້ນ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຍາມໃດການນຳທຸກຂັ້ນກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຊຸກຍູ້.
  ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລີມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບນາຍພົນອາວຸໂສ Neth Savoeun, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງພາຍໃນແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງເວົ້າສະເພາະ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ. ໃນນັ້ນ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຍາມໃດການນຳທຸກຂັ້ນກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຊຸກຍູ້. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລີມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມໜູນຊ່ວຍ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ສົມທົບກັບກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ບັນດາເຫດການການເມືອງ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາໃຫຍ່ຂອງ ກຳປູເຈຍ.

ສ່ວນນາຍພົນອາວຸໂສ Neth Savoeun ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊຶ້ອ, ສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ, ສອງກະຊວງ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລີມ ເນັ້ນໜັກການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ເວົ້າລວມ ແລະ ລະຫວ່າງ 2 ກະຊວງເວົ້າສະເພາະ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ. ໃນນັ້ນ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຍາມໃດການນຳທຸກຂັ້ນກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຊຸກຍູ້.
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