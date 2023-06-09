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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນແບບຢ່າງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

ທ່ານນາງ ຫວູທູຖຸຍ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ, ສັນຍາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນ, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນອື່ນໆຄື: ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ພະລັງງານສີຂຽວ, ກະສິກຳອັດສະລິຍະ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ...
ກອງປະຊຸມຢູ່ ບຣຸກແຊນ ໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນາ (ພາບ:TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ ຢູ່ ບຣຸກແຊນ, ລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຢູ່ ປະເທດແບນຊິກ (ABC) ກັບ ທ່ານ Valdis Dombrovski, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ທັງເປັນຂະຫຼວງໃຫຍ່ການຄ້າ, ທ່ານນາງ ຫວູ້ທູຖຸຍ, ຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ, ອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ແບນຊິກ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU) ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນການຄ້າແມ່ນຈຸດເດັ່ນ ແລະ ແມ່ນເສົາຄ້ຳໃນການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ -  EU. ທ່ານນາງ ຫວູທູຖຸຍ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ, ສັນຍາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດສຳຄັນ, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນອື່ນໆຄື: ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ພະລັງງານສີຂຽວ, ກະສິກຳອັດສະລິຍະ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ...

ກ່ຽວກັບການພົວພັນ ອາຊຽນ - EU ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງ EU, ທ່ານນາງ ຫວູທູຖຸຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ພ້ອມກັນມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍລວມຂອງທັງກຸ່ມ, ກຳແໜ້ນ ແລະ ໝູນໃຊ້ບັນດາກາລະໂອກາດ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນແຫ່ງການຮ່ວມມືອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ EU ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ສ່ວນ ທ່ານ Valdis Dombrovski, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ຢັ້ງຢືນວ່າ: EU ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ EU ໃນພາກພື້ນ ແມ່ນແບບຢ່າງກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືການຄ້າທີ່ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ, ພິເສດແມ່ນພາຍຫຼັງມີສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບ ເອີລົບ (EVFTA). ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, EU ຈະເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ກ່ວາອີກ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດສຳຄັນຄືການຫັນປ່ຽນພະລັງງານແບບຍຸຕິທຳ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊຽນ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ມາດ​ຕະ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ

ອາ​ຊຽນ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ມາດ​ຕະ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ

ທ່ານ Arief Prasetyo Adi ຜູ້ນຳອົງການສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ອິນໂດເນເຊຍ (NFA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຕ້ອງມີການກະທຳຢ່າງລະອຽດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງດ້ານວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ
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