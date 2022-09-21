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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດເດັ່ນຂອງເສດຖະກິດໂລກ

ໃນບົດຂຽນທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຈຸດຍອດຢ້ຽມເມື່ອທຽບໃສ່ສ່ວນຍັງເຫຼືອ” (Towering above the rest) ທີ່ເອົາລົງໃນແວບໄຊ bangkokpost.com ...

ໃນບົດຂຽນທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຈຸດຍອດຢ້ຽມເມື່ອທຽບໃສ່ສ່ວນຍັງເຫຼືອ” (Towering above the rest)  ທີ່ເອົາລົງໃນແວບໄຊ bangkokpost.com ...

    

ພາບປະກອບ

ໃນສະພາບການທົ່ວໂລກມີຄວາມວິຕົກວັງວົນກ່ຽວກັບໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ຫວຽດນາມ ຄືດັ່ງຈຸດພົ້ນເດັ່ນເສດຖະກິດທີ່ຫາຍາກດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທີ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ແມ່ນ “ດິນແດນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ” ຂອງບັນດານັກລົງທຶນ. ໃນບົດຂຽນທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຈຸດຍອດຢ້ຽມເມື່ອທຽບໃສ່ສ່ວນຍັງເຫຼືອ” (Towering above the rest)  ທີ່ເອົາລົງໃນແວບໄຊ bangkokpost.com ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ, ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າແມ່ນຕະຫຼາດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ, ນອນໃນຈຳນວນພື້ນຖານເສດຖະກິດມີລະດັບການເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ, ພວມດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນນຳມາເຊິ່ງອັດຕາສ່ວນເກັບທຶນຄືນສູງ. ໃນເດືອນສິງຫາ, ເມື່ອດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຢູ່ຫຼາຍປະເທດຖືກຫລຸດລົງ, ແຕ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 4% ຍ້ອນອີງໃສ່ກະແສແຫຼ່ງທຶນສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ບັນດາມາດຕະການກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດໂດຍລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກ. ນະໂຍບາຍເງິນຕາຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ແມ່ນເໝາະສົມພໍສົມຄວນ, ພິເສດແມ່ນເມື່ອປຽບທຽບກັບບັນດາປະເທດພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕ້ອງລົງທຶນຈຳນວນເງິນ 210 ຕື້ USD/ປີ ໃສ່ຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຕ້ອງລົງທຶນຈຳນວນເງິນ 210 ຕື້ USD/ປີ ໃສ່ຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່

ໃນໄລຍະຍາວ ບັນດາປະເທດຕ້ອງລົງທຶນຈຳນວນເງິນສະເລ່ຍ 210 ຕື້ USD/ປີ ເຂົ້າຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ສະມັດຕະພາບພະລັງງານ ແລະ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍເຕັກໂນໂລຊີ.
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