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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຄ້າແຖວໜ້າຂອງ ອີຢູ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊຽນ

ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພົວພັນອັນດີງາມເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອີຢູ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ເລມິງຈີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Julien Guerrier,  ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫວຽດນາມ.

        ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ເລມິງຈີ ຢືນຢັນວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພົວພັນອັນດີງາມເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອີຢູ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ. ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຢູ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດໃນປີ 1990. 2 ຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ, ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ປີ 2016. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນບັນດາຂົງເຂດການເມືອງ - ການທູດ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ…

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Julien Guerrier ຢືນຢັນວ່າ, ດ້ວຍບັນດາການພົວພັນ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງດີງາມນັ້ນ, ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຄ້າແຖວໜ້າຂອງ ອີຢູ ຢູ່ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ: ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ: ນັກ​ສຶກ​ສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​​ຮັກ​ສາ ແລະ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອັນ​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ

ເມື່ອເດືອນເມສາ ວຽນມາ, ໃນບັນຍາກາດຄືກຄື້ນມ່ວນຊື່ນຂອງຊຸມວັນທຳອິດຂອງປີໃໝ່ໄລຍະພຸດທະສັກກະລາດ, ປະຊາຄົມນັກສຶກສາ ລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍພາກັນກະກຽມຈັດຕັ້ງບຸນປີໃໝ່ ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. ປີ 2025, ບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2568 ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ເຕົ້າໂຮມກັນຈັດງານບຸນ ແລະ ເຈືອຈານກັບບັນຍາກາດຢູ່ທາງບ້ານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານອັນມີຊີວິດຊີວາຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີກະຕຸກຊຸກຍູ້ກັນຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງໄວໜຸ່ມລາວ ອີກດ້ວຍ.
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