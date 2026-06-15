ຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ 15/06/2026 ຜ່ານ 35 ປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກຫຼາຍຂໍ້ລິເລີ່ມຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ລັດເຊຍ - ອາຊຽນ, ສະໜັບສະໜູນ ລັດເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາລະບອບໂຄງສ້າງຂອງ ອາຊຽນ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ. (ທ່ານ ດັ້ງມິນຄອຍ, ເອກອັກຄະລັດທະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະພັນ ລັດເຊຍ) ກໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 35 ປີແຫ່ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ລັດເຊຍ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ທ່ານ ດັ້ງມິນຄອຍ, ເອກອັກຄະລັດທະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ເປັນການຢັ້ງຢືນອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ອາຊຽນ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜ່ານ 35 ປີຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກຫຼາຍຂໍ້ລິເລີ່ມຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ລັດເຊຍ - ອາຊຽນ, ສະໜັບສະໜູນ ລັດເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາລະບອບໂຄງສ້າງຂອງ ອາຊຽນ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ. ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານກັບສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ລັດເຊຍ - ອາຊຽນ ໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງກວ່າ. ດ້ານອື່ນ, ໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ນັບມື້ນັບພັດທະນາ ແລະ ມີສຽງເວົ້າທີ່ສຳຄັນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)