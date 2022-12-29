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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050

ເປົ້າໝາຍລວມຂອງແຜນຮ່າງແມ່ນ ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
    

ວັນທີ 27 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດແຜນຮ່າງ “ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050”. ເປົ້າໝາຍລວມຂອງແຜນຮ່າງແມ່ນ ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມທັງສ້າງລະບົບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ບັນດາການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງອາດຊະຍາກຳໃນການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນໃຫ້ສົມບູນແບບ; ຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນເອກະພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາສາກົນ, ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ເປັນສະມາຊິກ.

ໃນນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍລະອຽດຮອດປີ 2030 ແມ່ນປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບໂຄສະນາເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ, ອະນຸລັກຮັກສາສັດພືດປ່າ. ເອົາໃຈໃສ່ເປົ້າໝາຍໂຄສະນາແມ່ນປະຊາຊົນຢູ່ເຂດອະນຸລັກຮັກສາ, ເຂດດິນນ້ຳຖ້ວມ, ເສັ້ນທາງອົບພະຍົບ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງນົກປ່າຊະນິດຕ່າງໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ສິ​ກຳ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ທັນວາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ເລມິງຮວານ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ.
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