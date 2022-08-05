Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເຈລະຈາ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດປະກອບສ່ວນສ້າງທະເລຕາເວັນອອກ ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດທະເລແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເປີດກວ້າງ ແລະ ເສລີ
  ກອງປະຊຸມ AMM-55 (ພາບ: baoquocte.vn)  

ໂດຍສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກອງປະຊຸມ AMM-55 ພວມດຳເນີນໄປຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ສິງຫາ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ນຳໜ້າ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂັ້ນສູງອາຊີ (EAS).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເຈລະຈາ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຫຼັກໝັ້ນຫຼັກການຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາໃນສະພາບການສາກົນປະຈຸບັນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດປະກອບສ່ວນສ້າງທະເລຕາເວັນອອກ ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດທະເລແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເປີດກວ້າງ ແລະ ເສລີ; ທຸການຂັດແຍ້ງກັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ ອີງໃສ່ກົດໝາຍສາກົນ (UNCLOS 1982). ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ປະຕິບັດຖະແຫຼງການ DOC ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຄົບຖ້ວນ, ມານະພະຍາຍາມບັນລຸກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜູ້​ປູກ​ຖົ່ວ​ລຽນ​ຢູ່ ດັກ​ລັກ ຕໍ່​ໜ້າ​ໂອ​ກາດ​ຕະຫຼາດ​ຈີນ ເປີດ​ປະ​ຕູ

ຜູ້​ປູກ​ຖົ່ວ​ລຽນ​ຢູ່ ດັກ​ລັກ ຕໍ່​ໜ້າ​ໂອ​ກາດ​ຕະຫຼາດ​ຈີນ ເປີດ​ປະ​ຕູ

ບັນດາເຂດປູກຖົ່ວລຽນຂອງແຂວງ ດັກລັກ ກະກຽມລະດູການເກັບກ່ຽວຕົ້ນຕໍ, ກົງກັບຈຸດເວລາທີ່ອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍຂການກັກກັນພະຍາດໃຫ້ໝາກຖົ່ວລຽນເຂົ້າຕະຫຼາດຈີນ ໄດ້ຮັບການລົງນາມ, ຊື່ງໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ແກ່ໝາກໄມ້ປະເພດນີ້ ໄດ້ສົ່ງອອກຕາມໂຄຕາ. ນີ້ຖືກຖືວ່າ ແມ່ນໂອກາດໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ຊາວກະສິກອນສົ່ງອອກໝາກໄມ້ປະເພດນີ້ຕາມໂຄຕາ ໄປຕະຫຼາດຈີນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top