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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຄົມວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 33 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫວູຈຽນທັງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 3 ຈຸດສຸມຍຸດທະສາດ ອາຊຽນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ

ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຄົມວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ອາຊຽນ (ASCC) ຄັ້ງທີ 33 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ເມສາ, ຢູ່ ມາເລເຊຍ. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຫວູຈຽນທັງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫວູຈຽນທັງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 3 ຈຸດສຸມຍຸດທະສາດ ອາຊຽນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ລວມມີ: ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງຂອງປະຊາຊົນ; ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບວິທີເຂົ້າເຖິງທົ່ວປະຊາຄົມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນການສຳຜັດບັນດາໂອກາດດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ, ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ; ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມ; ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານໂຄສະນາໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ, ພິເສດແມ່ນການຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ສະຕິກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງ ອາຊຽນ ໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ແລະ ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາກ່ຽວກັບຫຼັກການສຳລັບບັນດາເອກະສານທີ່ຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 46 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ກາຍ​ເປັນ​ເສົ້າ​ຄ້ຳ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ນຳ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ກາຍ​ເປັນ​ເສົ້າ​ຄ້ຳ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ເມສາ, ຢູ່ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ ທີ່ ວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.
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