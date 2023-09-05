ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ
ວັນທີ 04 ກັນຍາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ກ່ອນທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດ້ຫວຽດຮຸ່ງ ນຳໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ Retno Masurdi ເນັ້ນໜັກວ່າ, ອາຊຽນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດ ແລະ ຄວາມດູດດື່ມຂອງຕົນ ດ້ວຍເລື່ອງນັບມື້ນັບມືຫຼາຍປະເທດເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາເປັນມິດ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (TAC) ແລະ ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ອາຊຽນ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ກຳລັງແຮງເຕົ້າໂຮມ” ຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງອາຊຽນ.
ພ້ອມກັບບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ນັ້ນ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Retno ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອາຊຽນ ຍັງປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ໃນນັ້ນມີສະພາບການຢູ່ ມຽນມາ, ໃນນັ້ນ ອິນໂດເນເຊຍ ມີບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ພວມພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການແກ້ໄຂ. ທ່ານນາງຍັງເນັ້ນໜັກວ່າ ອາຊຽນ ພຽງສາມາດກ້າວຂຶ້ນດ້ວຍກຳລັງແຮງທັງໝົດ ຖ້າຫາກສາມາດຮັບປະກັນແກ້ໄຂສັນຕິພາບ ແລະ ຍາວນານຢູ່ ມຽນມາ.