Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ NAM ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ທ່ານ ດັ້ງມິນຄອຍ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ທັງຕ້ານໂລກລະບາດ ທັງຊຸກຍູ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາລະດັບຊາດ
ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງກຸ່ມຕິດຕໍ່ຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ (ພາບ: baoquocte.vn)

ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງກຸ່ມຕິດຕໍ່ຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ (NAM) ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 02 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Baku, ປະເທດ Azerbaijan. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ດັ້ງມິນຄອຍ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ທັງຮັບຜິດຊອບ Azerbaijan, ນຳໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ.

ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ທ່ານ ດັ້ງມິນຄອຍ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ທັງຕ້ານໂລກລະບາດ ທັງຊຸກຍູ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາລະດັບຊາດ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ລະດັບເຕີບໂຕທີ່ປະທັບໃຈແມ່ນ 8,02% ໃນປີ 2022. ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ, ຫວຽດນາມ ສະເໜີວ່າ,  ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ການຮ່ວມມື NAM ຕ້ອງປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບອະທິປະໄຕ ແລະ ມີສະມາຊິກຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃນຂອບເຂດ NAM ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຟື້ນຟູ ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພ້ອມກັນປະຕິບັດລາຍການ ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຂ້ອຍ

ພ້ອມກັນປະຕິບັດລາຍການ “ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ” ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຂ້ອຍ”

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 64 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານຊາຍແດນ (03 ມີນາ 1959 – 03 ມີນາ 2023) ແລະ ສະໜັບສະໜູນເດືອນຊາວໜຸ່ມ 2023.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top