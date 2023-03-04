ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ NAM ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ-19
ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງກຸ່ມຕິດຕໍ່ຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ (NAM) ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 02 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Baku, ປະເທດ Azerbaijan. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານ ດັ້ງມິນຄອຍ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ທັງຮັບຜິດຊອບ Azerbaijan, ນຳໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ.
ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບົດຮຽນຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ທ່ານ ດັ້ງມິນຄອຍ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ທັງຕ້ານໂລກລະບາດ ທັງຊຸກຍູ້ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາລະດັບຊາດ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ລະດັບເຕີບໂຕທີ່ປະທັບໃຈແມ່ນ 8,02% ໃນປີ 2022. ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ, ຫວຽດນາມ ສະເໜີວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ການຮ່ວມມື NAM ຕ້ອງປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບອະທິປະໄຕ ແລະ ມີສະມາຊິກຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືໃນຂອບເຂດ NAM ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຟື້ນຟູ ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ.