ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳຢູ່ ກາຊາ
ໃນວັນທີ 04 ແລະ 11 ທັນວາ (ຕາມເວລາ ນິວຢອກ), ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດບັນດາວາລະປະຊຸມດ່ວນພິເສດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືສະພາບການການປະທະກັນ ແລະ ວິກິດການມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດ ກາຊາ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ຮຽກຮ້ອງມີຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໂດຍທັນທີ ແລະ ມີຜົນສັດສິດຢ່າງຍາວນານໃນທົ່ວພາກພື້ນ; ທ່ານກໍ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ບັນດາຝ່າຍປ່ອຍຕົວປະກັນ, ໃນນັ້ນມີບັນດາພົນລະເມືອງຂອງ ອາຊຽນ ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ. ທ່ານຊົມເຊີຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບາງປະເທດໃນການຊຸກຍູ້ການຢຸດຍິງ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ມານະພະຍາຍາມມີການປະນີປະນອມເພື່ອບັນລຸມາດຕະການບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ວິກິດການຫຼາຍແງ່ມູງຢູ່ ກາຊາ ແລະ ທົ່ວເຂດຕາເວັນອອກກາງ. ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວປະນາມບັນດາການບຸກໂຈມຕີແນໃສ່ສາມັນຊົນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນ; ຮຽກຮ້ອງບັນດາຝ່າຍຈົ່ງລະດັບໃຈ, ເຄົາລົບກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ກົດໝາຍສາກົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຢືດໝັ້ນສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ປະຕິບັດສິດຕັດສິນຂອງຊາດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຫັນຄວາມຄາດຫວັງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດຢ່າງສົມບູນໃຫ້ສົມບູນແບບ.