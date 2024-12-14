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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳຢູ່ ກາຊາ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ຮຽກຮ້ອງມີຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໂດຍທັນທີ ແລະ ມີຜົນສັດສິດຢ່າງຍາວນານໃນທົ່ວພາກພື້ນ.
(ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ)

ໃນວັນທີ 04 ແລະ  11 ທັນວາ (ຕາມເວລາ ນິວຢອກ), ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດບັນດາວາລະປະຊຸມດ່ວນພິເສດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືສະພາບການການປະທະກັນ ແລະ ວິກິດການມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດ ກາຊາ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ຮຽກຮ້ອງມີຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໂດຍທັນທີ ແລະ ມີຜົນສັດສິດຢ່າງຍາວນານໃນທົ່ວພາກພື້ນ; ທ່ານກໍ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ບັນດາຝ່າຍປ່ອຍຕົວປະກັນ, ໃນນັ້ນມີບັນດາພົນລະເມືອງຂອງ ອາຊຽນ ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ. ທ່ານຊົມເຊີຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບາງປະເທດໃນການຊຸກຍູ້ການຢຸດຍິງ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ມານະພະຍາຍາມມີການປະນີປະນອມເພື່ອບັນລຸມາດຕະການບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ວິກິດການຫຼາຍແງ່ມູງຢູ່ ກາຊາ ແລະ ທົ່ວເຂດຕາເວັນອອກກາງ. ຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວປະນາມບັນດາການບຸກໂຈມຕີແນໃສ່ສາມັນຊົນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນ; ຮຽກຮ້ອງບັນດາຝ່າຍຈົ່ງລະດັບໃຈ, ເຄົາລົບກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ກົດໝາຍສາກົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຢືດໝັ້ນສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ປະຕິບັດສິດຕັດສິນຂອງຊາດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຫັນຄວາມຄາດຫວັງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດຢ່າງສົມບູນໃຫ້ສົມບູນແບບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່ານັ້ງ ພິມຈຳໜ່າຍ ປາດສະປໍອາຫານການກິນ ເພື່ອໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາ Food Tour

ດ່ານັ້ງ ພິມຈຳໜ່າຍ “ປາດສະປໍອາຫານການກິນ” ເພື່ອໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາ Food Tour

ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ແນະນຳບັນດາສະຖານທີ່ອາຫານການກິນ, ບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນ - ເຂດພາກ ແລະ ສາກົນ.
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