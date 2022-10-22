ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນບັນດາວິວັດການເຈລະຈາ ແລະ ສ້າງສັນຕິພາບ
ແມ່ຍິງມີບົດບາດ, ຄວາມສາມາດສະເພາະໃນການຊຸກຍູ້ບັນດາຄຸນຄ່າ ແລະ ວັດທະນະທຳສັນຕິພາບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການສະກັດກັ້ນ, ແກ້ໄຂການປະທະກັນ ແລະ ສ້າງສັນຕິພາບ.
ວັນທີ 20 ຕຸລາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ, ໄດ້ຈັດວາລະປຶກສາຫາລືເປີດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຍົກສູງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ບົດບາດນຳພາຂອງແມ່ຍິງແມ່ນເສັ້ນທາງພາໄປເຖິງສັນຕິພາບໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກກຸ່ມປະກອບອາວຸດ”.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນເຟືອງຈ່າ, ອຸປະທູດຊົ່ວຄາວຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເລື່ອງຊຸກຍູ້ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂຶ້ນແບບທຳມະຊາດໂດຍເລີ່ມມາຈາກບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໃນປະຫວັດສາດ ຍາດເອົາເອກະລາດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຖືວ່າ, ແມ່ຍິງມີບົດບາດ, ຄວາມສາມາດສະເພາະໃນການຊຸກຍູ້ບັນດາຄຸນຄ່າ ແລະ ວັດທະນະທຳສັນຕິພາບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການສະກັດກັ້ນ, ແກ້ໄຂການປະທະກັນ ແລະ ສ້າງສັນຕິພາບ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການດຳເນີນງານກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ, ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ພິເສດແມ່ນໃນໄລຍະດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະມາຊິກຄະນະກຳມະການບໍ່ປະຈຳການສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ.
ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ຊຸກຍູ້ໂຄງການດຳເນີນງານແມ່ຍິງ, ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV