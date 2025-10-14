ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສູ້ຊົນຮອດປີ 2030 ແມ່ນປະເທດພວມພັດທະນາມີອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ
ດ້ວຍທິດນຳທີ່ວ່າ “ສາມັກຄີລະບຽບວິໄນ - ປະຊາທິປະໄຕປ່ຽນແປງໃໝ່-ບຸກທະລຸພັດທະນາ - ໃກ້ຊິດກັບປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະຊາຊົນ!” ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກລັດຖະບານຄັ້ງທີ 1 ອາຍຸການ 2025 – 2030 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່; ພ້ອມກັບທ່ານປະທານ ເລືອງເກື່ອງ; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ; ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກພ້ອມກັນເຂົ້າ.
ໃນອາຍຸການຜ່ານມາ, ອົງຄະນະພັກລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ຊີ້ນຳ, ປະຕິບັດ 3 ຂອດບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, 6 ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, 12 ໝວດມາດຕາການຫຼັກຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ ແລະ ສຸມໃສ່ກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກໃຫ້ປອດໄສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ…
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ກອງປະຊຸມແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນພິເສດຂອງອົງຄະນະພັກລັດຖະບານ, ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດໃນວິວັດການສ້າງລັດຖະບານຊື່ກົງບໍລິສຸດ, ສ້າງສັນ, ມີການກະທຳ, ເພື່ອປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ອົງຄະນະພັກລັດຖະບານແມ່ນແກ່ນສານຊີ້ນຳການເມືອງສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຂຶ້ນກັບ, ພິເສດແມ່ນວຽກງານຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງລັດຂອງລັດຖະບານ, ຮັບປະກັນການຫັນເປັນລະບອບລະບຽບການ ແລະ ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນບັນດາຂົງເຂດ”.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນຮອດປີ 2030 ແມ່ນປະເທດພວມພັດທະນາ ມີພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ລາຍຮັບປານກາງສູງ, ຂຶ້ນກັບກຸ່ມ 30 ພື້ນຖານເສດຖະກິດມີຂອບຂະໜາດ GDP ແຖວໜ້າໂລກ, ບືນຕົວຂຶ້ນຢືນອັນດັບທີ 3 ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊຽນ. ລະດັບເຕີບໂຕ GDP ຄິດສະເລ່ຍບັນລຸ 10%/ປີ ຂຶ້ນໄປ; GDP ຄິດສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຮອດປີ 2030 ບັນລຸປະມານ 8.500 USD.