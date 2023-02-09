Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ UNICEF ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງບັນດາສິດທິເດັກ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ໄດ້ແບ່ງປັນບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັ່ນເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ, ນັບແຕ່ເມື່ອຄະນະບໍລິຫານງານຂອງ UNICEF ຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ.
  (ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ)  

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງກອງທຶນສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອເດັກ (UNICEF) ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 07-10 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ໄດ້ແບ່ງປັນບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັ່ນເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ, ນັບແຕ່ເມື່ອຄະນະບໍລິຫານງານຂອງ UNICEF ຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2022. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນສະພາບໂລກພວມປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາວິກິດການຄືໃນປະຈຸບັນ, ສັນຕິພາບແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຂອງປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນມີເດັກນ້ອຍ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຖືວ່າ, UNICEF ຕ້ອງຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການອື່ນໃນລະບົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ສູ້ຊົນໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍເດັກນ້ອຍລຸ້ນຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ ໄດ້ດຳລົງຊີວິດໃນສັນຕິພາບ ແລະ ມີກາລະໂອກາດພັດທະນາ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ UNICEF ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງບັນດາສິດທິເດັກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນ ຕຽນກົງທີ່ເປັນເອກະລັກຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມ

ງານບຸນຕຽນກົງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດເກາະຮ່ານາມເທດສະບານກວ໋າງອຽນແຂວງກວ໋າງນິງແຕ່ວັນທີ 5 ຫາວັນທີ 7 ເດືອນຈຽງໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນແຕ່ລະປີ. ງານບຸນເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຄວາມງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳອັນເປັນປະເພນີ ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳຂອງຊາວເຂດປາກທະເລແບັກດັງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top