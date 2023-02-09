ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ UNICEF ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງບັນດາສິດທິເດັກ
ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງກອງທຶນສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອເດັກ (UNICEF) ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 07-10 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ໄດ້ແບ່ງປັນບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັ່ນເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ, ນັບແຕ່ເມື່ອຄະນະບໍລິຫານງານຂອງ UNICEF ຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2022. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນສະພາບໂລກພວມປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາວິກິດການຄືໃນປະຈຸບັນ, ສັນຕິພາບແມ່ນເງື່ອນໄຂຕັດສິນຊີ້ຂາດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຂອງປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນມີເດັກນ້ອຍ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຖືວ່າ, UNICEF ຕ້ອງຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການອື່ນໃນລະບົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ສູ້ຊົນໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍເດັກນ້ອຍລຸ້ນຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ ໄດ້ດຳລົງຊີວິດໃນສັນຕິພາບ ແລະ ມີກາລະໂອກາດພັດທະນາ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ UNICEF ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງບັນດາສິດທິເດັກ.